כיכר השבת
מבזקלאחר כשנה וחצי

"אני מסיים אחרי עשר שנים של גיהינום": תמה עדותו של נתניהו במשפטו

לאחר חודשים ארוכים ומתוחים על דוכן העדים ולאחר 98 דיונים, תמה סופית עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו • מיד לאחר שפרקליטו עו"ד עמית חדד חתם את החקירה, נשא נתניהו נאום אישי ומטלטל בפני השופטים שבו סיכם את האירוע: "אני מסיים אחרי עשר שנים של גיהינום, הכל נבזי ושקרי" (משפט)

משפט נתניהו | צילום: צילום: מרים אלסטר, פלאש 90
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