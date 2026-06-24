השבר בימין האמריקאי מעמיק: חבר בית הנבחרים רנדי פיין יוצא למתקפה חזיתית נגד סגן הנשיא ואנס בעקבות איומיו על ישראל |בראיון נוקב הוא מאשים את ואנס בבורות היסטורית ומטיל ספק ביכולתו להנהיג (חדשות בעולם)דני שפיץ
רוכב אופנוע כבן 40 נפצע באורח בינוני בתאונת דרכים בין אופנוע לרכב בכביש 4 בצומת אשקלון. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה, והוא פונה לבית חולים להמשך טיפול.קובי רוזן
כוחות משטרה ומג"ב פשטו הבוקר על מתחם ביישוב אעבלין שבצפון ואיתרו ארסנל אמצעי לחימה. בפעילות נתפסו שלושה רימוני רסס, לבנת חבלה, מחסניות רבות, מגני ירי, פלטות קרמיות, אפודים, משקפות ואמצעים טרמיים. שני חשודים תושבי המקום נעצרו, כאשר אחד מהם ניסה להימלט ולקפוץ מעל חומה ונתפס. השניים הועברו לחקירה בתחנת המשטרה.קובי רוזן
הזמר החסידי ספג כוויות משמעותיות בפניו אמש במהלך הופעה • מסביבתו נמסר ל'כיכר השבת': "מוטי ניצל בנס, מצבו טוב ומתאושש בביתו" | מחר יחגוג שמחת בר מצווה לבנו (חרדים)איציק אוחנה
סמנכ"ל משרד הדתות צורי פורת חיתן את בנו יונתן עם ליה וקנין • הראשון לציון הגר"ד יוסף סידר חופה וקידושין | האירוע היוקרתי התקיים אמש בעיר ראשון לציון | תיעוד נרחב (חדשות חרדים)איציק אוחנה
קים ג'ונג און חנך את המשחתת הגרעינית "צ'ו הויון", שמסמנת את הפיכת הצי הצפון-קוריאני לכוח אסטרטגי | עם תוכנית לבניית ספינות ענק בקצב מסחרר, פיונגיאנג מאותתת לעולם: "העידן שבו הצי שלנו רק הגן על החופים – נגמר" (חדשות בעולם)דני שפיץ
רשות התחרות חשפה היום בבית המשפט המחוזי בלוד את השיטות שנועדולחולל צונאמי של התייקרויות. מאחורי הקלעים נחשפת אסטרטגיה של תיאום, כשהמדינה מציבה את בכירי הקמעונאות על ספסל הנאשמים" (כלכלה בארץ)דניאל הרץ
הזמר חגג היום ברית מילה לבנו השלישי בהשתתפות בכירי תעשיית המוזיקה החסידית • הזמר בנצי שטיין שר וסייע בכיבודי הברית | ויקרא שמו בישראל: נפתלי צבי אריה (חרדים)איציק אוחנה
כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ