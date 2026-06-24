מבקר המדינה חשף והפתיע: מי ביקש להשמיט חלקים מהדוחות?

קים ג'ונג און חנך את המשחתת הגרעינית "צ'ו הויון", שמסמנת את הפיכת הצי הצפון-קוריאני לכוח אסטרטגי | עם תוכנית לבניית ספינות ענק בקצב מסחרר, פיונגיאנג מאותתת לעולם: "העידן שבו הצי שלנו רק הגן על החופים – נגמר" (חדשות בעולם)

דני שפיץ