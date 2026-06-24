אחרי שהתהפכה: משחתת הגרעין של צפון קוריאה נחפשה שוב

רשות התחרות חשפה היום בבית המשפט המחוזי בלוד את השיטות שנועדולחולל צונאמי של התייקרויות. מאחורי הקלעים נחשפת אסטרטגיה של תיאום, כשהמדינה מציבה את בכירי הקמעונאות על ספסל הנאשמים" (כלכלה בארץ)

דניאל הרץ