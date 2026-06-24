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צבא ארה"ב חיסל מנהיג בכיר בדאעש בסוריה - "נמשיך להגן על המולדת"

תקיפה מדויקת בצפון מערב סוריה חיסלה את עלי חוסיין אל-עולווי • פיקוד המרכז: "נותרים מחויבים לעקור את שרידי דאעש" | המאבק בארגון הטרור נמשך (צבא וביטחון)

כוחות הצבא העיראקי | צילום: צילום: מייג'ור גנרל יחיא רסול עבדאללה, כוחות מיוחדים | דובר צבא עיראק
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00:12

רכב עלה באש בחריש - אין נפגעים

צוותי איחוד הצלה הוזעקו לרחוב שוהם בחריש בעקבות דיווח על רכב שעלה באש. כוננים בזירה דיווחו כי לא היו נפגעים באירוע.

קובי רוזן
23:43

פירות ההסתה: אלימות פיזית קשה נגד נוסעים חרדים שחזרו משיירת המחאה

ההסתה נגד הציבור החרדי וליבוי השנאה שאינו פוסק, קוצרת פירות באושים תוך זמן קצר | בשורת מקרים במהלך היום ושיאם באירוע פרוע הערב, נהגים תועדו משתמשים באלימות פיזית קשה כנגד נהגים ברכבים שהשתתפו בשיירת המחאה היום | המשטרה מסרה כי "השוטרים פעלו במהירות להשבת הסדר הציבורי, החשוד יזומן עוד היום לחקירה בתחנה לבירור נסיבות המקרה" (חדשות)

שאול כהנא
23:27

מתקרבים לבחירות: המפלגה שמזנקת בסקרים והאיחוד שיציל את גנץ | כל הפרטים

ישראל מתקרבת לבחירות, והסקרים כאן כדי לזהות מגמות ותהפוכות בדעת הקהל | מי המפלגה שמזנקת בסקרים, וכמה מקבלים בנט ולפיד? כמה יקבל לפיד אם ייפרד מבנט, ואיזה איחוד יציל את בני גנץ מאימת אחוז החסימה? כל הפרטים (פוליטי) 

יוני גבאי
23:23

דיווח: טראמפ מחפש תקציב מיוחד לאיראן - זו המטרה של הסכום האדיר

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כיכר השבת
23:03

אלפים התאספו במונטריאול: ארונו של מיכאל מזרחי הי"ד יגיע מחר לישראל

אלפים מבני הקהילה היהודית השתתפו היום במסע ההלוויה שנערך של מיכאל מזרחי הי”ד בקנדה | בתום ההלוויה הועבר הארון לניו יורק לקראת הטסתו לישראל | על פי התכנון, ארונו צפוי להגיע מניו יורק לישראל מחר יום חמישי, ומסע ההלוויה במגדל העמק צפוי להתקיים בליל שישי ב-12 בלילה (חדשות)

נחמן שטרנהרץ
22:52

היסטוריה בצרפת: היום היה החם ביותר אי פעם - שמונה נוספים מתו בטביעה

היום היה החם ביותר בהיסטוריה של צרפת מאז המדידות, ושבר את השיא הקודם שהיה - אמש | בנוסף, שמונה בני אדם נוספים מתו בטביעה בעקבות גל החום, שעה שהפרתקנים ניסו להתקרר באמצעות כניסה לאתרי מים לא מוכרזים (בעולם) 

כיכר השבת
22:44

נער בן 14 נפגע באורח בינוני מקורקינט חשמלי בקרית ביאליק

נער בן 14 נפגע באורח בינוני מגלגינוע (קורקינט חשמלי) בדרך יצחק רבין בקרית ביאליק. הנער סובל מחבלת ראש ופונה לבית החולים רמב"ם. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 21:53, וצוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום.

קובי רוזן
22:13

הותר לפרסום: עובד קבלן של משרד הביטחון נהרג מקריסת מבנה ברצועת עזה

דובר צה"ל הודיע כי עובד בחברה קבלנית שמבצעת עבודות הנדסיות מטעם משרד הביטחון נהרג מוקדם יותר היום בתאונה מבצעית ברצועת עזה, כחלק מפעילות צה״ל וכוחות הביטחון | "משפחתו של העובד עודכנה, צה"ל ומשרד הביטחון משתתפים בצער המשפחה", נמסר (צבא)

דוד הכהן
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