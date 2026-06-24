ישראל מתקרבת לבחירות, והסקרים כאן כדי לזהות מגמות ותהפוכות בדעת הקהל | מי המפלגה שמזנקת בסקרים, וכמה מקבלים בנט ולפיד? כמה יקבל לפיד אם ייפרד מבנט, ואיזה איחוד יציל את בני גנץ מאימת אחוז החסימה? כל הפרטים (פוליטי)

יוני גבאי