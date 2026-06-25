כיכר השבת
מבזק"בקושי מגרדת את אחוז החסימה"

ח"כ מאיר פרוש במתקפה חריפה נגד סמוטריץ': "ה'מזרחי' זה הכי גרוע" | צפו

יו"ר שלומי אמונים תקף את הציונות הדתית על התנגדותה לחוקי הגיוס • "הם לא מבינים שהשמאל יעבור אליהם" | דברים חריפים בריאיון באולפן (חרדים)

ח"כ מאיר פרוש בריאיון באולפן 'כיכר השבת'
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מבזקים נוספים

19:03

בראשות הרה"צ רבי דוד אלתר; עשרות בחורי ישיבת טשכנוב נבחנו על מסכת פסחים

בהיכל ישיבת טשכנוב המעטירה נערכה מעמד חלוקת פרסים לעשרות הבחורים שנבחנו בפני גדולי הדיינים על כל מסכת פסחים • במרכז המעמד הופיע הרה"צ רבי דוד אלתר, בנו של האדמו"ר מגור, לצד גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים רמי מעלה • הצלם א.פ.ק. מבוגרי הישיבה מגיש גלריה מרהיבה (עולם הישיבות)

חיים רוזנבוים
19:03

"רצו לנעול אותי במוסד סגור, היום צה"ל מגייס אותי בחליפת בננה כדי לרפא לוחמים שחזרו מעזה"

איך הופכים זעם נורא, נידוי חברתי, לילות של שינה על ספסלים ברחוב, ולב שבור לתנועת ריפוי ארצית? יונתן ברק ינון, המוכר לכולם כ"ג'וני חישגוזים", חושף את הפילוסופיה הכואבת מאחורי חליפת הבננה. בריאיון מרגש בפודקאסט 'כיכר FM' בהגשת אלי גוטהלף, הוא פותח את הלב ומספר על המסע המטלטל מתחתית התהום אל ייעוד מפתיע מאין כמותו. (צפו)

אלי גוטהלף
19:00

הויסקי במזנון שלכם: הגילוי המטלטל על הכשרות שחשף הרב הראשי 

הראשל"צ הגאון רבי קלמן בר יוצא בקריאה דרמטית לציבור שומרי התורה, וחושף פרטים מטרידים על הרכבם של משקאות חריפים פופולריים הנמכרים בחנויות. אילו סוגי ויסקי אינם כשרים לשתייה? כל הפרטים נחשפים במדריך ההלכתי המלא (חרדים)

יאיר טוקר
18:51

מארגני מחאה ברצועת עזה נגד חמאס קובעים 18 נקודות התכנסות למחר

מארגני "מהפכת 26 ביוני" נגד חמאס פרסמו את נקודות ההתכנסות למחאה שתתקיים מחר בשעה 16:00: 6 נקודות בח'אן יונס, 4 במחנות מרכז הרצועה, 7 בעיר עזה ונקודה אחת בצפון הרצועה. המארגנים הכריזו כי המחאה תהיה בלתי אלימה תחת הדגל הפלסטיני. גם חמאס נערכת לשעת הש'.

קובי אטינגר
18:45

דמנו הותר! בית המשפט שחרר למעצר בית את הנהג ששלף נשק על חרדים

בית המשפט בירושלים שחרר למעצר בית את החשוד בשליפת נשק על חרדים במהלך המחאה אמש | בית המשפט טען כי "היה סיכון" וכי המשטרה לא הגיעה למקום, מה שנראה כי הכשיר בעיני השופט את המעשה החמור (חרדים)

כיכר השבת
18:31

דיווח: כך מתכנן המשטר להכניס עשרות מיליארדים ממצרי הורמוז 

איראן מכינה כבר כעת את הקרקע להכנסת עשרות מיליארדים ממצרי הורמוז ברגע שיעברו 60 הימים | כבר כעת החלה איראן להכריח את כל הספינות העוברות במצר "להירשם" כדי לעבור מול השטח הטריטוריאלי של מדינת הטרור | מתחת לאף של טראמפ, כך מכשירה טהרן את העתיד שיניב לה עשרות מיליארדים (בעולם) 

ישראל גראדווהל
18:31

השותפות המפתיעה של ענקית המדע עם העבר הנאצי - והרב החרדי

בטקס חגיגי במעמד מנכ"ל חברת "באייר", בכירים בתעשיית הבריאות ורב הקהילה היהודית בברלין הרב יהודה טייכטל, נחנך בקמפוס אגף מעבדות מתקדם ויוצא דופן. במטרה לתקן עוול היסטורי מימי מלחמת העולם השנייה, הוחלט במשותף כי המתחם ייקרא על שמו של מדען יהודי בעל שיעור קומה שעבד בחברה ו"נמחק" מההיסטוריה (יהדות, בעולם)

יוסי נכטיגל
18:08

"הספרים נפלו - הכל רעד": עדות נדירה ל'כיכר השבת' מתוך התופת בוונצואלה | צפו

בראיון זום שנקטע באיבו עקב קשיי קליטה, סיפר רבה הראשי של העיר הפגועה על רגעי האסון ובעיקר על מצבם של בני הקהילה היהודית בעיר | "ברוך השם, נגיד תודה לשם, ברוך פודה ומציל", אמר הרב |עם פרוץ הרעידה, הקהילה התארגנה במהירות והתכנסה במתחם מוגן בשם "אברייקה"שם שהו חברי הקהילה עד יעבור זעם | צפו בדברים שאמר הרב בשיחה עם 'כיכר' (בעולם) 

יוסי סרגובסקי
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