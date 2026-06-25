"צאו או תברחו בבושה": האיום של המפקד האיראני קאאני על ישראל

פאנל אולפן ליל שישי בהגשת ישי כהן מסכם שבוע שבו המגזר החרדי התאחד סביב 'מחאת הרכבים' בזעקה נגד מעצר לומדי תורה; ראשי הסיעות החרדיות נפגשו לפגישה דרמטית עם רה"מ נתניהו שהתחייב - שוב - להעביר את חוקי התורה; הראש"ל הגר"י יוסף במתקפה חריפה על ממשלת הימין | ההתרסקות הדרמטית של נפתלי בנט והזינוק של גדי איזנקוט שהחל להוביל את הגוש • בפאנל: אברהם קרויזר, אברהם ובר ואבי גרינצייג (ליל שישי)אולפן ליל שישי
שני גברים כבני 25 נהרגו בתאונת דרכים בכביש 65 סמוך למחלף גולני. צוותי מד"א קבעו את מותם של שני ההרוגים שסבלו מחבלה רב מערכתית.קובי רוזן
טלי גוטליב קיבלה חסינות אבל מי עדיין רוצה לסכם?| יאיר גולן מתעקש לקרוא לסיעה שלו המרשימה ביותר | בני ישיבות חוסמים כביש ויש מי שמעדיף מעבר חצייה | גולדקנופף נלחם בשבילכם אבל איך נלחמים במקלות ואבנים? | דודי אמסלם מזכיר מה היה בהפגנות הרפורמה | ליצחק עמית יש שבב פוליטי לכל שופט ומישהו מציע משרוקית כלבים | ביבי, בנט, מנסור וטיבי בהתוועדות חב"ד | יוסי עבדו מסכם שבוע ב'חדשות הלא באמת חשובות' • צפו (אולפן כיכר)כיכר השבת
בהיכל ישיבת טשכנוב המעטירה נערכה מעמד חלוקת פרסים לעשרות הבחורים שנבחנו בפני גדולי הדיינים על כל מסכת פסחים • במרכז המעמד הופיע הרה"צ רבי דוד אלתר, בנו של האדמו"ר מגור, לצד גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים רמי מעלה • הצלם א.פ.ק. מבוגרי הישיבה מגיש גלריה מרהיבה (עולם הישיבות)חיים רוזנבוים
איך הופכים זעם נורא, נידוי חברתי, לילות של שינה על ספסלים ברחוב, ולב שבור לתנועת ריפוי ארצית? יונתן ברק ינון, המוכר לכולם כ"ג'וני חישגוזים", חושף את הפילוסופיה הכואבת מאחורי חליפת הבננה. בריאיון מרגש בפודקאסט 'כיכר FM' בהגשת אלי גוטהלף, הוא פותח את הלב ומספר על המסע המטלטל מתחתית התהום אל ייעוד מפתיע מאין כמותו. (צפו)אלי גוטהלף
הראשל"צ הגאון רבי קלמן בר יוצא בקריאה דרמטית לציבור שומרי התורה, וחושף פרטים מטרידים על הרכבם של משקאות חריפים פופולריים הנמכרים בחנויות. אילו סוגי ויסקי אינם כשרים לשתייה? כל הפרטים נחשפים במדריך ההלכתי המלא (חרדים)יאיר טוקר
מארגני "מהפכת 26 ביוני" נגד חמאס פרסמו את נקודות ההתכנסות למחאה שתתקיים מחר בשעה 16:00: 6 נקודות בח'אן יונס, 4 במחנות מרכז הרצועה, 7 בעיר עזה ונקודה אחת בצפון הרצועה. המארגנים הכריזו כי המחאה תהיה בלתי אלימה תחת הדגל הפלסטיני. גם חמאס נערכת לשעת הש'.קובי אטינגר
בית המשפט בירושלים שחרר למעצר בית את החשוד בשליפת נשק על חרדים במהלך המחאה אמש | בית המשפט טען כי "היה סיכון" וכי המשטרה לא הגיעה למקום, מה שנראה כי הכשיר בעיני השופט את המעשה החמור (חרדים)כיכר השבת
כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ