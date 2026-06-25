מקורות לבנוניים מדווחים כי צה"ל החל להרוס בתים בכפר טלוסה שבדרום לבנון. במקביל, מדווח על ירי ארטילרי של צה"ל לעבר היישובים בית יאחון, ברעשית וכונין באזור.קובי אטינגר
משטרת ישראל פתחה בחקירה לאחר דיווח על אירוע ירי בג'סר א-זרקא. במהלך האירוע נפגע גבר באורח קשה. כוחות משטרה מתחנת ג'סר א-זרקא נמצאים בזירה ומבצעים פעולות חקירה ואיסוף ראיות. הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי ונסיבותיו נבדקות.קובי רוזן
תאונה בין שלושה כלי רכב אירעה בכביש 6 סמוך למחלף עירון. צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי ראשוני למספר נפגעים בגילאי 30-70 ולתינוקת כבת שנה וחצי שנפגעו באורח קל. כולם פונו לבית החולים.קובי רוזן
כוחות צה"ל חיסלו היום 6 מחבלי חיזבאללה שזוהו במרחב הביטחוני ואיימו על הכוחות הפועלים בשטח. באירוע ראשון, כוחות גולני בזוטר א-שרקייה זיהו 5 מחבלים חמושים. באירוע נוסף, כוחות חטיבת הקומנדו ברכס עלי טאהר זיהו מחבל חמוש נוסף. מיד לאחר הזיהוי, חיל האוויר תקף והכוחות בשטח ירו לעבר המחבלים וחיסלו אותם. צה"ל ממשיך לפעול ברכס עלי טאהר ומונע ממחבלים לצאת מתשתיות תת-קרקעיות או לנוע במרחב.קובי אטינגר
איראן תקפה היום ספינת משא הנושאת דגל סינגפור במצר הורמוז, כך על פי דיווח של וול סטריט ג'ורנל.כיכר השבת
שני גברים נפגעו הערב (19:32) מרכב ברחוב אהוד קינמון בבת ים. צוותי מד"א מפנים לבתי החולים וולפסון ושיבא גבר בן 70 במצב בינוני עם חבלות בגפיים ופצוע נוסף במצב קל.קובי רוזן
אחרי שבוע סוער במערכת החינוך החרדית, גננות ותיקות מספרות לראשונה על הפחד, הדמעות והתחושה שהמערכת זורקת אותן • "כל החיים הייתי גננת, ועכשיו אומרים לי שאני יקרה מדי" | הקולות מאחורי המספרים (חדשות חרדים)כיכר השבת
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