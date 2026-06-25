כיכר השבת
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כמו בומרנג: הקמפיין שיזרוק את הציבור הדת"ל לזרועות החרדים | מעייריב

כמו בומרנג: הסרוגים מתמודדים עם קמפיין הפרוגרס נגד ישיבות ההסדר | זעם על עיריית ירושלים: העירייה השקיעה מיליונים כדי לבלום התחרדות בגילה | שוב זה קורה: שוטר תועד מתחנן למפגינים חרדים - "זה רק דו"ח" | ארגוני השמאל הקיצוני מסירים את הכפפות: "נחסום את בני ברק לפני כניסת שבת" | אחרי סדרת אירועים אלימים, רב הקהילה בגור בקריאה לחסידים (מעייריב)

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מבזקים נוספים

23:08

דיווחים: צה"ל הורס בתים בכפר טלוסה ומפגיז יישובים בדרום לבנון

מקורות לבנוניים מדווחים כי צה"ל החל להרוס בתים בכפר טלוסה שבדרום לבנון. במקביל, מדווח על ירי ארטילרי של צה"ל לעבר היישובים בית יאחון, ברעשית וכונין באזור.

קובי אטינגר
21:51

אירוע ירי בג'סר א-זרקא: גבר נפגע באורח קשה

משטרת ישראל פתחה בחקירה לאחר דיווח על אירוע ירי בג'סר א-זרקא. במהלך האירוע נפגע גבר באורח קשה. כוחות משטרה מתחנת ג'סר א-זרקא נמצאים בזירה ומבצעים פעולות חקירה ואיסוף ראיות. הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי ונסיבותיו נבדקות.

קובי רוזן
21:50

תאונה בין 3 רכבים בכביש 6: תינוקת ומספר נפגעים פונו במצב קל

תאונה בין שלושה כלי רכב אירעה בכביש 6 סמוך למחלף עירון. צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי ראשוני למספר נפגעים בגילאי 30-70 ולתינוקת כבת שנה וחצי שנפגעו באורח קל. כולם פונו לבית החולים.

קובי רוזן
21:30

צה"ל חיסל 6 מחבלי חיזבאללה שאיימו על כוחותיו בדרום לבנון

כוחות צה"ל חיסלו היום 6 מחבלי חיזבאללה שזוהו במרחב הביטחוני ואיימו על הכוחות הפועלים בשטח. באירוע ראשון, כוחות גולני בזוטר א-שרקייה זיהו 5 מחבלים חמושים. באירוע נוסף, כוחות חטיבת הקומנדו ברכס עלי טאהר זיהו מחבל חמוש נוסף. מיד לאחר הזיהוי, חיל האוויר תקף והכוחות בשטח ירו לעבר המחבלים וחיסלו אותם. צה"ל ממשיך לפעול ברכס עלי טאהר ומונע ממחבלים לצאת מתשתיות תת-קרקעיות או לנוע במרחב.

קובי אטינגר
21:30

איראן תקפה ספינת משא סינגפורית במצר הורמוז

איראן תקפה היום ספינת משא הנושאת דגל סינגפור במצר הורמוז, כך על פי דיווח של וול סטריט ג'ורנל.

כיכר השבת
21:00

שני גברים נפגעו מרכב ברחוב אהוד קינמון בבת ים

שני גברים נפגעו הערב (19:32) מרכב ברחוב אהוד קינמון בבת ים. צוותי מד"א מפנים לבתי החולים וולפסון ושיבא גבר בן 70 במצב בינוני עם חבלות בגפיים ופצוע נוסף במצב קל.

קובי רוזן
20:53

"אחרי שנתתי את הנשמה": הגננות החרדיות שוברות שתיקה על המשבר ברשתות

אחרי שבוע סוער במערכת החינוך החרדית, גננות ותיקות מספרות לראשונה על הפחד, הדמעות והתחושה שהמערכת זורקת אותן • "כל החיים הייתי גננת, ועכשיו אומרים לי שאני יקרה מדי" | הקולות מאחורי המספרים (חדשות חרדים)

כיכר השבת
20:49

ראש הישיבה התיישב על הרצפה בחתונה | 'זופניק בכיכר' עם כל התמונות, הנייעס והחשיפות של השבוע

"ג'וני חישגוזים" שר לאיצלה כץ | היועץ האסטרטגי חושף את הרדיפה האישית | עוזר הח"כ שהתגייס | כל מה שקרה ב'מחאת הרכבים' | יענקי ביכלר מתחזן באיצקוביץ | מני הולנדר מדהים את הרב לאו | מה אמר הרב גרוסמן לדדי ברנע? | מה עשה הרב יגאל כהן לפני הבדיקה? | האדמו"ר שנצפה בקבר סמוך לגבול לבנון | האדמו"ר שתלה שלט מחאה בחתונת נכדתו | הרבנית מאחלת מזל טוב לח"כ לשעבר | נטע לוין מפנק את הילדים | שמוליק סוכות בצילומים | עקיבא מתפלל | התעשייה חגגה עם משה דוד וייסמנדל | המפיק החדש של יאיר אלייצור | גפני בפגישה עם נתניהו | יהודה אבידן מברך בחופה | ארבל בחו"ל | אלון אלגלי מכניס ספר תורה | מידד טסה בשיעור תורה | חמש הכתבות הנצפות השבוע ב'כיכר' ועוד... • כל התמונות, הנייעס והסיפורים הלוהטים של השבוע • מזפנק: איציק אוחנה (זופניק)

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