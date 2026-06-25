אחרי שבוע סוער במערכת החינוך החרדית, גננות ותיקות מספרות לראשונה על הפחד, הדמעות והתחושה שהמערכת זורקת אותן • "כל החיים הייתי גננת, ועכשיו אומרים לי שאני יקרה מדי" | הקולות מאחורי המספרים (חדשות חרדים)

כיכר השבת