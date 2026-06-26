בתום מאבק בן יומיים מול הרשויות במולדובה, הצליחו למנוע נתיחה ולשחרר את גופת הנפטר | הרב ראנד ז"ל נהרג בתאונת דרכים בקישינב (חדשות חרדים)חזקי שטרן
ראש הסוכנות לאנרגיה אטומית מבהיר כי מזכר ההבנות מעניק גישה מלאה למתקנים • המטרה: לוודא שלא יפותח נשק גרעיני באיראן (בעולם)יוסי נכטיגל
תחקיר חדש חושף שימוש בכלי הפורנזיקה של החברה הישראלית במכשיר שהוחרם ברוסיה • הפריצה בוצעה חודשים לאחר הכרזת סלברייט על סיום הפעילות במדינה | הממצאים מעלים שאלות קשות (בעולם)יוסי נכטיגל
פעילים ברצועה קוראים למחאה עממית נגד המציאות הקשה • חמאס וגא"פ מאשימים בשיתוף פעולה עם ישראל | "הזעם לגיטימי אך יש להפנותו כלפי הכיבוש" (בארץ)כיכר השבת
פועל כבן 30 נפגע במצב קשה לאחר שנפל לבור בעומק של כ-4 מטר במפעל בקרית ביאליק. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים רמב"ם כשהוא במצב קשה עם הכרה מעורפלת. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 11:55.קובי רוזן
משרד החוץ האיראני הגיב בחריפות להצהרה המשותפת של שר החוץ האמריקאי מרקו רוביו ומדינות המפרץ. טהרן רואה בהצהרה התערבות בענייניה הפנימיים, חוסר אחריות ופרובוקציה, ומזהירה מפני המשך התנהלות עוינת באזור. איראן מצפה שמדינות האזור ששטחן שימש לתוקפנות נגדה יבחנו מחדש את עמדתן. בנוגע למצר הורמוז, איראן הבהירה כי מעבר בטוח במצר אינו מובטח ללא תיאום עמה, וכי כל הסדר חייב להיעשות בתיאום עם טהרן ובהתאם למזכר ההבנות.קובי אטינגר
פועל בן 32 נפצע באורח קשה בתאונת עבודה ברחוב ערמונים בקרית מוצקין. הפועל נפל מפיגום לתוך בור שפכים במהלך עבודתו. צוותי כיבוי חילצו אותו מהבור, וחובשי איחוד הצלה העניקו לו טיפול ראשוני בזירה. הפצוע פונה לבית החולים רמב"ם בחיפה במצב קשה.קובי רוזן
כוחות מג"ב ומשטרת ישראל חשפו מצבור אמצעי לחימה משמעותי שהוסלק בתחתית בור מים בכפר אל-ג'יב שבחטיבת בנימין. הפעילות המורכבת נמשכה מספר לילות והצריכה שאיבת מים וצלילות לעומק. במהלכה אותרו והוצאו שקיות אטומות ובהן רובים, תחמושת, טלפונים סלולריים, מטעני חבלה ואמצעי הפעלה מרחוק. החשד הוא שהנשק יועד לפעילות טרור.קובי רוזן
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