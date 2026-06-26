חיזבאללה פרסם תגובה ראשונה להסכם בין ישראל ללבנון וקרא לשלטון הלבנוני לחזור בו מהמהלך. לטענת הארגון, מדובר במסלול של ויתורים חד-צדדיים ללא תמורה שיוביל להרס המדינה וישרת את האויב. יצוין כי חיזבאללה הוא חלק מממשלת לבנון, כלומר ממשלה שבה שרי חיזבאללה חתמה על הסכם עם ישראל.

קובי אטינגר