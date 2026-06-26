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נתניהו הודיע: אתייצב בדיון על רשימת עדי ההגנה

על אף שסיים את עדותו, ראש הממשלה יגיע לבית המשפט המחוזי בתל אביב. ההגנה תתנגד נחרצות לדרישת השופטים להגיש רשימת עדים סגורה כדי לשמור על אלמנט ההפתעה

נתניהו עם עורך דינו עמית חדד | צילום: צילום: מרים אלסטר
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מבזקים נוספים

21:16

חיזבאללה קורא לממשלת לבנון לבטל את ההסכם עם ישראל

חיזבאללה פרסם תגובה ראשונה להסכם בין ישראל ללבנון וקרא לשלטון הלבנוני לחזור בו מהמהלך. לטענת הארגון, מדובר במסלול של ויתורים חד-צדדיים ללא תמורה שיוביל להרס המדינה וישרת את האויב. יצוין כי חיזבאללה הוא חלק מממשלת לבנון, כלומר ממשלה שבה שרי חיזבאללה חתמה על הסכם עם ישראל.

קובי אטינגר
19:58

הושג הסכם על הצהרת כוונות במשא ומתן ישראל-לבנון

הושג הסכם לגבי "הצהרת כוונות" במסגרת המשא ומתן בין ישראל ולבנון בארה"ב, כך על פי רשת אלג'זירה. ההצהרה צפויה להיחתם בקרוב בנוכחות שר החוץ האמריקאי מרקו רוביו.

קובי אטינגר
19:14

גבר בן 40 במצב אנוש לאחר טביעה בחוף דלילה באשקלון

גבר בן 40 נמשה מהמים ללא דופק וללא נשימה בחוף דלילה באשקלון. צוותי איחוד הצלה ביצעו בו פעולות החייאה בזירה, והוא פונה לבית החולים ברזילי במצב אנוש תוך המשך פעולות החייאה.

קובי רוזן
19:04

שני צעירים בני 21 טבעו בחוף ירושלים בראשון לציון

שני צעירים בני 21 טבעו בחוף ירושלים בראשון לציון והועברו לבית החולים וולפסון. מצבו של אחד מהם הוגדר בינוני עד קשה, ומצבו של השני הוגדר בינוני. צוותי מד"א העניקו להם טיפול רפואי במקום. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 17:47.

קובי רוזן
18:47

3 מחבלי חמאס חוסלו בתקיפה במרכז רצועת עזה

שלושה פעילי המשטרה הימית של חמאס חוסלו בתקיפת ג'יפ על ציר צלאח א-דין במחנה הפליטים אלמע'אזי במרכז רצועת עזה. כך על פי מקורות עזתיים.

קובי אטינגר
17:51

תאונה בכביש 65 ליד מחלף עירון: 3 נפגעים כולל תינוקת

שלושה אנשים נפצעו באורח קל בתאונת דרכים בין שני רכבים בכביש 65 סמוך למחלף עירון. הנפגעים הם שני מבוגרים כבני 30 ותינוקת כבת חצי שנה. צוותי איחוד הצלה העניקו להם טיפול רפואי ראשוני בזירה ופינו אותם לבית החולים.

קובי רוזן
17:18

רוכב אופנוע בן 21 נפגע בינוני בתאונה ברהט

צעיר בן 21 נפגע במצב בינוני בתאונת דרכים ברהט, לאחר שרכב פגע באופנוע שעליו רכב. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים סורוקה עם חבלות בראש ובגפיים. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 16:46.

קובי רוזן
17:14

צפו: צה"ל חיסל 7 מחבלי חיזבאללה שהעבירו נשק בדרום לבנון

חיל האוויר תקף מחבלים שהעבירו אמצעי לחימה במרחב אל-מנזלה • המחבלים פעלו מעמדת תצפית והיוו איום על כוחות צה"ל (צבא וביטחון)

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