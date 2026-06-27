פיקוד העורף מבטל את ההתרעה על חדירת מחבלים בבית אריה

נביה ברי, יו"ר הפרלמנט הלבנוני וראש תנועת אמל השיעית המשמש כמתווך של חיזבאללה עם המערב, הזהיר מפני מלחמת אחים בלבנון בעקבות ההסכם עם ישראל. "בני עמי בלבנון, כל לבנון - היזהרו מפני מלחמת אחים! כאשר פורצת מחלוקת פנימית, תהיו כמו בן הנאקה הצעיר – גבו אינו חזק דיו כדי שירכבו עליו, ואין לו עטינים כדי שיחלבו אותו" אמר ברי.קובי אטינגר
המנהיג הסוני הבולט בלבנון, חבר הפרלמנט פואד מח'זומי, הביע תמיכה פומבית בהסכם שנחתם בין ישראל ללבנון. מח'זומי כתב כי "לראשונה בתולדות לבנון, חתמו לבנון וישראל על מסגרת משולשת רשמית, בחסות ובהשתתפות של ארצות הברית". הוא הגדיר זאת כ"אבן דרך היסטורית וצעד מכריע בדרך להשגת שלום צודק ובר-קיימא עם ישראל". מח'זומי הדגיש כי ההסכם יחזק את סמכות המדינה הלבנונית, יבטיח בלעדיות על החזקת נשק ויסיים את קיומו של נשק חיזבאללה והמיליציות. הוא בירך על תפקיד ארצות הברית כשותפה אסטרטגית וערבה למסגרת.קובי אטינגר
ערוצים רשמיים של חמאס מדווחים כי צה"ל הזיז הלילה מערבה את הקו הצהוב באזור רחוב א-סלטאן במזרח דיר אלבלח שבמרכז רצועת עזה. מדובר בהזזה נוספת של הקו בימים האחרונים.קובי אטינגר
משרד החוץ האמריקאי פרסם את נוסח ההסכם שנחתם בין ישראל ללבנון. ההסכם כולל 14 סעיפים ומבוסס על החזרת ריבונות לבנון על שטחה תוך פירוק מנשקן של כל הקבוצות החמושות הלא-מדינתיות (חיזבאללה) והרס תשתיותיהן. נקבעו שני אזורי פיילוט שבהם צבא לבנון יקבל אחריות ביטחונית לאחר פירוק הארגונים החמושים, והפיילוט יורחב בעתיד לאזורים נוספים. ממשלת לבנון מתחייבת באופן בלתי הפיך להשיב את מלוא ריבונותה ולהבטיח שלא תהיה לארגונים אלה כל יכולת צבאית או ביטחונית. ישראל מצהירה כי אין לה שאיפות טריטוריאליות בלבנון. ארצות הברית תפעל לגייס תמיכה בינלאומית לשיקום לבנון.קובי אטינגר
צה"ל הפעיל התרעה ביישוב בית אריה שבחטיבת בנימין בעקבות זיהוי שני חשודים במקום. כוחות צה"ל החלו בסריקות במרחב לאיתור החשודים ונמצאים בקשר שוטף עם התושבים וגורמי הביטחון.ב. ניסני
פיקוד העורף הוציא התרעה על חדירת מחבלים באזור בית אריה שבשומרון. התושבים הונחו להיכנס מיד למרחב המוגן.ב. ניסני
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי איראן שיגרה לפחות ארבעה כטב"מים מתאבדים לעבר ספינות סוחר שעברו במצר הורמוז. אחד הכטב"מים פגע ישירות בסיפון העליון של אחת הספינות. טראמפ הגדיר זאת כ"הפרה מטופשת של הפסקת האש". כאשר נשאל האם איראן תישא בהשלכות, השיב: "אתם עוד תגלו".קובי אטינגר
חיזבאללה פרסם תגובה ראשונה להסכם בין ישראל ללבנון וקרא לשלטון הלבנוני לחזור בו מהמהלך. לטענת הארגון, מדובר במסלול של ויתורים חד-צדדיים ללא תמורה שיוביל להרס המדינה וישרת את האויב. יצוין כי חיזבאללה הוא חלק מממשלת לבנון, כלומר ממשלה שבה שרי חיזבאללה חתמה על הסכם עם ישראל.קובי אטינגר
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