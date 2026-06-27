משרד החוץ האמריקאי פרסם את נוסח ההסכם שנחתם בין ישראל ללבנון. ההסכם כולל 14 סעיפים ומבוסס על החזרת ריבונות לבנון על שטחה תוך פירוק מנשקן של כל הקבוצות החמושות הלא-מדינתיות (חיזבאללה) והרס תשתיותיהן. נקבעו שני אזורי פיילוט שבהם צבא לבנון יקבל אחריות ביטחונית לאחר פירוק הארגונים החמושים, והפיילוט יורחב בעתיד לאזורים נוספים. ממשלת לבנון מתחייבת באופן בלתי הפיך להשיב את מלוא ריבונותה ולהבטיח שלא תהיה לארגונים אלה כל יכולת צבאית או ביטחונית. ישראל מצהירה כי אין לה שאיפות טריטוריאליות בלבנון. ארצות הברית תפעל לגייס תמיכה בינלאומית לשיקום לבנון.

קובי אטינגר