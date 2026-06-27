כ"ץ: ההסכם עם לבנון הישג היסטורי, צה"ל יישאר בדרום לבנון

ראש הממשלה נתניהו התייחס בסרטון שהוקלט ביום שישי להסכם עליו חתמו ישראל ולבנון, הכולל גם נסיגה ישראלית משני שטחים שנתפסו על ידי צה"ל | ראש הממשלה הסביר כי "צה"ל אינו צריך את השטחים" אותם הוא מפנה במסגרת ההסכם | צפו בדברים המלאים (מדיני)כיכר השבת
ישראל ולבנון חתמו אמש על הסכם מסגרת שעיקרו הסדרת היחסים העתידיים בין המדינות במקביל לפירוק חיזבאללה | ישראל נכונה לסגת משתי נקודות, אחת מהן מדרום לנהר הליטאני | הנוסח המלא של הסכם המסגרת שנחתם בין המדינות (מדיני)כיכר השבת
בהמשך לחיפושים אחר שתי קטינות תושבות הצפון שנעדרו בנהר הירדן משעות הצהריים, הצליחו כוחות החירום לאתר את אחת הנעדרות כשהיא ללא רוח חיים. החיפושים אחר הקטינה השנייה ממשיכים. במקום פועלים בחפ"ק משותף משטרת ישראל, כבאות והצלה, יחידת המתנדבים, מד"א וכוחות נוספים שמבצעים סריקות נרחבות באזור.קובי רוזן
צה"ל ושב"כ חיסלו שלשום את וליד הניה, סגן מפקד פלוגת נוח'בה בחמאס. הניה פיקד על פשיטת חוליית מחבלים לישראל ב-7 באוקטובר ואף פשט בעצמו לשטח הארץ. הוא היה מעורב בהכוונת חוליית מחבלים שחטפה אזרחים ישראלים לרצועת עזה. בתקופה האחרונה ניסה לגייס מחבלים חדשים והוביל הכשרות לפלוגת הנוח'בה. הניה הוא אחיינו של אסמאעיל הניה, יו"ר הלשכה המדינית של חמאס לשעבר.ב. ניסני
נער בן 14 נפצע באורח אנוש בתאונה שאירעה כשעה לפני כניסת השבת בשטח פתוח במושב במועצה האזורית באר טוביה. לפי דיווח איחוד הצלה, הנער התהפך עם הטרקטורון החשמלי עליו רכב בשטח. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה והוא פונה לבית החולים תוך כדי פעולות החייאה כשמצבו מוגדר אנוש.קובי רוזן
ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי למסור הצהרה לתקשורת בעוד כרבע שעה.כיכר השבת
ישראל ולבנון חתמו אמש על הסכם מסגרת בתמיכת ארה"ב, הכולל גם נסיגה ישראלית משתי נקודות אותן תפס צה"ל בחודשי המלחמה | ראש הממשלה נתניהו פרסם סרטון בו התייחס להסכם ואמר כי מדובר ב"הישג גדול למדינת ישראל | כל הפרטים על ההסכם ההיסטורי שנחתם בין ישראל למדינת האויב (מדיני)כיכר השבת
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