כ"ץ: ההסכם עם לבנון הישג היסטורי, צה"ל יישאר בדרום לבנון

ראש הממשלה נתניהו התייחס בסרטון שהוקלט ביום שישי להסכם עליו חתמו ישראל ולבנון, הכולל גם נסיגה ישראלית משני שטחים שנתפסו על ידי צה"ל | ראש הממשלה הסביר כי "צה"ל אינו צריך את השטחים" אותם הוא מפנה במסגרת ההסכם | צפו בדברים המלאים (מדיני)

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