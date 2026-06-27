דרמה בשבת: ישראל ולבנון חתמו על הסכם מסגרת בתמיכת ארה"ב | ישראל תיסוג מ-2 נקודות בלבנון

שר הביטחון ישראל כ"ץ הגדיר את ההסכם עם לבנון כ"אירוע היסטורי והישג מדיני וביטחוני חשוב". כ"ץ הבהיר כי ישראל לא נסוגה מלבנון ושומרת על אזור הביטחון כולל הבופור. "ישראל לא תיערך מחדש בלבנון ולא תיסוג כל עוד חזבאללה לא פורק מנשקו בכל רחבי לבנון ויובטח שלומם של תושבי הצפון" אמר. השר הנחה את צה"ל להיערך לשהות ממושכת בדרום לבנון. כ"ץ הזהיר כי אם איראן תנסה לתקוף את ישראל כדי למנוע את מימוש ההסכם, ישראל תפעל נגדה בעוצמה רבה.

קובי אטינגר