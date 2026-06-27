כיכר השבת
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קטינה אותרה ללא רוח חיים בנהר הירדן, החיפושים אחר השנייה נמשכים

בהמשך לחיפושים אחר שתי קטינות תושבות הצפון שנעדרו בנהר הירדן משעות הצהריים, הצליחו כוחות החירום לאתר את אחת הנעדרות כשהיא ללא רוח חיים. החיפושים אחר הקטינה השנייה ממשיכים. במקום פועלים בחפ"ק משותף משטרת ישראל, כבאות והצלה, יחידת המתנדבים, מד"א וכוחות נוספים שמבצעים סריקות נרחבות באזור.

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מבזקים נוספים

21:27

נתניהו: "אם באירופה היו עוצרים לומדי תורה היינו מזדעזעים"

21:17

"ישראל נשארת ברצועת הביטחון": זו הגרסה של נתניהו להסכם בין ישראל ללבנון 

ראש הממשלה נתניהו התייחס בסרטון שהוקלט ביום שישי להסכם עליו חתמו ישראל ולבנון, הכולל גם נסיגה ישראלית משני שטחים שנתפסו על ידי צה"ל | ראש הממשלה הסביר כי "צה"ל אינו צריך את השטחים" אותם הוא מפנה במסגרת ההסכם | צפו בדברים המלאים (מדיני) 

כיכר השבת
21:03

"לקראת הסכם שלום כולל" | הנוסח המלא של ההסכם בין ישראל ללבנון - כך נראו רגעי החתימה 

ישראל ולבנון חתמו אמש על הסכם מסגרת שעיקרו הסדרת היחסים העתידיים בין המדינות במקביל לפירוק חיזבאללה | ישראל נכונה לסגת משתי נקודות, אחת מהן מדרום לנהר הליטאני | הנוסח המלא של הסכם המסגרת שנחתם בין המדינות (מדיני) 

כיכר השבת
20:45

צה"ל ושב"כ חיסלו את וליד הניה, סגן מפקד נוח'בה שפיקד על פשיטה ב-7 באוקטובר

צה"ל ושב"כ חיסלו שלשום את וליד הניה, סגן מפקד פלוגת נוח'בה בחמאס. הניה פיקד על פשיטת חוליית מחבלים לישראל ב-7 באוקטובר ואף פשט בעצמו לשטח הארץ. הוא היה מעורב בהכוונת חוליית מחבלים שחטפה אזרחים ישראלים לרצועת עזה. בתקופה האחרונה ניסה לגייס מחבלים חדשים והוביל הכשרות לפלוגת הנוח'בה. הניה הוא אחיינו של אסמאעיל הניה, יו"ר הלשכה המדינית של חמאס לשעבר.

ב. ניסני
20:45

נער בן 14 נפצע אנוש בהתהפכות טרקטורון חשמלי במועצה האזורית באר טוביה

נער בן 14 נפצע באורח אנוש בתאונה שאירעה כשעה לפני כניסת השבת בשטח פתוח במושב במועצה האזורית באר טוביה. לפי דיווח איחוד הצלה, הנער התהפך עם הטרקטורון החשמלי עליו רכב בשטח. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה והוא פונה לבית החולים תוך כדי פעולות החייאה כשמצבו מוגדר אנוש.

קובי רוזן
20:45

נתניהו צפוי למסור הצהרה לתקשורת בעוד כרבע שעה

ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי למסור הצהרה לתקשורת בעוד כרבע שעה.

כיכר השבת
20:41

דרמה בשבת: ישראל ולבנון חתמו על הסכם מסגרת בתמיכת ארה"ב | ישראל תיסוג מ-2 נקודות בלבנון

ישראל ולבנון חתמו אמש על הסכם מסגרת בתמיכת ארה"ב, הכולל גם נסיגה ישראלית משתי נקודות אותן תפס צה"ל בחודשי המלחמה | ראש הממשלה נתניהו פרסם סרטון בו התייחס להסכם ואמר כי מדובר ב"הישג גדול למדינת ישראל | כל הפרטים על ההסכם ההיסטורי שנחתם בין ישראל למדינת האויב (מדיני) 

כיכר השבת
19:27

כ"ץ: ההסכם עם לבנון הישג היסטורי, צה"ל יישאר בדרום לבנון

שר הביטחון ישראל כ"ץ הגדיר את ההסכם עם לבנון כ"אירוע היסטורי והישג מדיני וביטחוני חשוב". כ"ץ הבהיר כי ישראל לא נסוגה מלבנון ושומרת על אזור הביטחון כולל הבופור. "ישראל לא תיערך מחדש בלבנון ולא תיסוג כל עוד חזבאללה לא פורק מנשקו בכל רחבי לבנון ויובטח שלומם של תושבי הצפון" אמר. השר הנחה את צה"ל להיערך לשהות ממושכת בדרום לבנון. כ"ץ הזהיר כי אם איראן תנסה לתקוף את ישראל כדי למנוע את מימוש ההסכם, ישראל תפעל נגדה בעוצמה רבה.

קובי אטינגר
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