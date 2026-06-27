תומכי חיזבאללה הציתו הלילה שלטי חוצות עליהם נכתב "לבנון תחילה" על הכביש המוביל לשדה התעופה של ביירות. השלטים הוצבו לאחרונה במקום שלטים קודמים שנשאו את הכיתוב "תודה איראן". השריפה מבטאת את המתיחות בלבנון בין תומכי חיזבאללה לבין קולות הקוראים להעדפת האינטרס הלבנוני על פני ההשפעה האיראנית.קובי אטינגר
פועל כבן 30 נפגע קשה היום במפעל ברחוב חוני המעגל בחצור הגלילית. לפי דיווח איחוד הצלה, הפועל נחבל בכל חלקי גופו לאחר שנפגע ממסוע לשינוע ירקות. צוותי איחוד הצלה העניקו לו סיוע ראשוני בזירה, והוא פונה לבית החולים זיו במצב קשה.קובי רוזן
מזכיר הממשלה יוסי פוקס שיגר מכתב ליו"ר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת בועז ביסמוט בו פירט את הצעת החוק שמטרתה למנוע את מעצרם של לומדי התורה | החוק המוצע מתייחס אך ורק ללומדים ו"תחת פיקוח אפקטיבי" (חרדים)כיכר השבת
השבוע בתוכנית: סרטוני אומנות מרהיבים |כמה חלבון אתם באמת צריכים ביום והשקר הגדול של תעשיית המזון | פירמידת הצרכים של מודיעין עילית | המקום בו פגיעה בגמל נחשב יותר מאישה | בנט והשקרים שלו | מלכודת ה-400 קלוריות | יצירת אימפרסיוניזם ואיזה קמפיין מנסה להציל את בחורי הישיבות בבין הזמנים? (דבר השבוע)משה מנס
הדיון הטעון בתוכנית "כיפות שחורות" בין הרב גיא אלאלוף לבין שלומי דמרי, ממפלגת 'המילואימניקים', לוחם שאיבד את אחיו בשביעי לאוקטובר - הסתיים כשהמגיש יוסי סרגובסקי ביקש להשכין שלום והרב אלאלוף נענה ברצון וריגש את האולפן | צפו (כיפות שחורות)יוסי סרגובסקי
מספר ההרוגים כתוצאה מרעידת האדמה בונצואלה עלה ל-1,400 לפי חלק מהדיווחים | המספר צפוי עוד לעלות משמעותית לאור מספר הנעדרים הרב ומחסור בסיוע ובכוח אדם | מדובר ברעידה החזקה ביותר שהתרחשה מזה 125 שנה, כאשר שתי רעידות עצומות הגיעו בהפרש של זמן קצר (בעולם)כיכר השבת
במסגרת מאמצי החיפוש של המשטרה וגורמי החירום אחר שתי הקטינות תושבות הצפון שנסחפו בנהר הירדן משעות הצהריים, אותרה גם הנערה השנייה ללא רוח חיים. קודם לכן אותרה הקטינה הראשונה גם היא ללא רוח חיים. במקום פעלו משטרת ישראל, כבאות והצלה, מד"א וכוחות נוספים.קובי רוזן
ובעת שהתחיל הבעל שם טוב הקודש לקרוא בתורה הרגיש רבי מנחם נחום שכל המכאובים והמיחושים מתחילים לעזוב אותו, וכשגמר הבעל שם טוב הקדוש את קריאת התוכחה הלכו להם המיחושים כליל | סיפור למוצאי שבת (חסידים)ורד שאלתיאל
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