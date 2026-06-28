כיכר השבת
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"החרדים לא משלמים מיסים"? צפו בעימות של ישי כהן עם גלית גוטמן

פרשן 'כיכר השבת', ישי כהן, התראיין ביום שישי לתוכנית הבוקר של ערוץ 12 בהגשת יואב לימור וגלית גוטמן, במהלך השידור התפתח עימות בין כהן לגוטמן בשל התבטאות של המגישה על תשלומי המיסים של המגזר החרדי | צפו (חרדים)

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08:03

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גבר כבן 40 נהרג בפיצוץ רכב ברחוב סהרון ביפו • פצוע נוסף פונה עצמאית לבית החולים וולפסון | המשטרה מבצעת חקירה ראשונית וסריקות לאיתור חשודים (בארץ)

קובי אטינגר
07:54

צבא ארה"ב מפרסם תיעוד: כך נראו התקיפות נגד יעדי המשטר האיראני

מטוסי קרב של ארצות הברית ביצעו הלילה תקיפות נגד יעדי טרור של המשטר האיראני | צבא ארה"ב פרסם תיעוד ועדכן התקיפות בוצעו על 10 מטרות צבאיות איראניות בעקבות מתקפת הכטב"מים של איראן על M/T Kiku" | צפו (בעולם)

דוד הכהן
07:42

דובר צה"ל: חיסלנו מחבלים חמושים בדרום סוריה

כוחות חטיבת עציוני (6) בפיקוד אוגדה 210 חיסלו מספר מחבלים חמושים במרחב האבטחה שבדרום סוריה.

ב. ניסני
07:30

התחזית: עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום | פורסמו אזהרות חריגות

היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, וייעשה נאה. השירות המטאורולוגי פרסם אזהרות על עומסי חום בדרגות שונות, בהן אזהרה אדומה בבקעת הירדן • התחזית המלאה (מזג האוויר)

כיכר השבת
07:09

צה"ל חיסל מחבלי חיזבאללה חמושים ב-RPG במרחב נבטיה

כוחות יחידת אגוז בפיקוד אוגדה 36 זיהו אתמול מספר מחבלים חמושים ב-RPG מחיזבאללה שפעלו במרחב נבטיה בסמוך לכוחות צה"ל בדרום לבנון. חיל האוויר תקף וחיסל את המחבלים והמבנה ממנו פעלו. בתקיפה נוספת במרחב, כוחות היחידה הרב-מימדית השמידו משגר של חיזבאללה שהיווה איום על הכוחות.

ב. ניסני
07:07

מרגע הזיהוי ועד התקיפה | כך חוסלו מחבלי חיזבאללה חמושים ב-RPG

כוחות אגוז זיהו מחבלים חמושים במרחב נבטיה • חיל האוויר תקף והשמיד משגר של הארגון | תיעודים דרמטיים מרגע הזיהוי ועד החיסול (צבא וביטחון)

ב. ניסני
06:53

"שבענו מהבטחות" | בסיעות החרדיות לא מתרגשים מהצהרות נתניהו

גורם בכיר בסיעות החרדיות מגיב להצהרת נתניהו על חוק המעצרים • "ראינו אותו קובר את חוק הגיוס וחוק המעונות" | "שבענו ממילים - רוצים מעשים" (חרדים)

ישי כהן
06:42

לאחר שלושה ימים של חרדה: אותר הנעדר ישראל מרדכי שטרן מבני ברק

צעיר בעל צרכים מיוחדים נעלם מביתו בבני ברק ביום חמישי • החיפושים נמשכו גם בשבת בהוראת הרבנים | בחסדי ה', הלילה הוא אותר | המשטרה קראה לציבור לסייע באיתורו (חדשות חרדים)

חזקי שטרן
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