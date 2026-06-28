צבא ארה"ב מפרסם תיעוד: כך נראו התקיפות נגד יעדי המשטר האיראני

פרשן 'כיכר השבת', ישי כהן, התראיין ביום שישי לתוכנית הבוקר של ערוץ 12 בהגשת יואב לימור וגלית גוטמן, במהלך השידור התפתח עימות בין כהן לגוטמן בשל התבטאות של המגישה על תשלומי המיסים של המגזר החרדי | צפו (חרדים)

יאיר טוקר