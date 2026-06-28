צה"ל חיסל מחבל חמאס שפשט לשטח מדינת ישראל בטבח 7 באוקטובר

לאחר סירובו של יו"ר הכנסת לקיים הצבעה חוזרת, בג"ץ מתכנס הבוקר בהרכב מורחב לדון בערעור על מינויו של עו"ד מיכאל ראבילו למבקר המדינה • השופטים יכריעו האם תיעוד הצבעות חברי הכנסת מאחורי הפרגוד "זיהם" את הבחירה והאם יש עילה לפסול את ההליך החריג שהסעיר את המערכת הפוליטית (משפט)

משה כהן