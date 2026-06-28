השיאים נשברים, הכבישים מתבקעים, והמסורת האירופאית של קיץ נעים התאדתה לתוך "כיפת חום" קטלנית ששורפת כל חלקה טובה | מה שהיה פעם אירוע של "פעם במאה שנה" הפך למציאות יומיומית שמאיימת למוטט את היבשת (חדשות בעולם)

דני שפיץ