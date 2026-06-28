מהלך אסטרטגי דרמטי: צבא ארצות הברית בוחן הקמת בסיס קדמי ענק בישראל - במקום במפרציות

מזכיר הממשלה פוקס שיגר אמש מכתב דחוף ליו"ר ועדת החוץ והביטחון בנוגע למעצרם של עמלי תורה • שר הביטחון ישראל כ"ץ מצטרף הבוקר לדרישה לחקיקה מיידית | הצעת החוק: הקפאת הליכים פליליים ללומדי תורה תחת פיקוח אפקטיבי (חרדים)חנני ברייטקופף
נעם3 מביאה למטבח השבתי פתרון שלא היה עד היום במיני בר רגיל: מים קרים ללא הגבלה, לצד 6.5 ליטר מים חמים לשבת - בדיוק לצרכים של משפחה חרדיתמיכל כהן
צה"ל תקף במרחב שאטי בשבוע שעבר וחיסל את עבד אלרחמן מאהר עבד אלכרים זיאדה, מפקד חוליית מחבלי נוחבה בזרוע הצבאית של חמאס. המחבל השתתף בפשיטה לשטח ישראל ב-7 באוקטובר ובזז כלי רכב צה"לי לתוך רצועת עזה.קובי אטינגר
בלשי מג"ב מתחנת מטה יהודה עצרו בכביש 1 רכב שנגנב מאזור גן יבנה | גנב הרכב, תושב שטחים ללא אישורים, סירב לצאת מהרכב אך נעצר לאחר שבירת החלון | תיעוד המעצר (משטרה)קובי רוזן
לאחר סירובו של יו"ר הכנסת לקיים הצבעה חוזרת, בג"ץ מתכנס הבוקר בהרכב מורחב לדון בערעור על מינויו של עו"ד מיכאל ראבילו למבקר המדינה • השופטים יכריעו האם תיעוד הצבעות חברי הכנסת מאחורי הפרגוד "זיהם" את הבחירה והאם יש עילה לפסול את ההליך החריג שהסעיר את המערכת הפוליטית (משפט)משה כהן
השיאים נשברים, הכבישים מתבקעים, והמסורת האירופאית של קיץ נעים התאדתה לתוך "כיפת חום" קטלנית ששורפת כל חלקה טובה | מה שהיה פעם אירוע של "פעם במאה שנה" הפך למציאות יומיומית שמאיימת למוטט את היבשת (חדשות בעולם)דני שפיץ
צה"ל תקף וחיסל את עבד אלרחמן מאהר עבד אלכרים זיאדה, מפקד חוליית מחבלי נוחבה בזרוע הצבאית של חמאס, שפשט לשטח מדינת ישראל בטבח 7 באוקטובר ובזז כלי רכב צה"לי (צבא)ב. ניסני
צה"ל תקף בשבוע שעבר במרחב שאטי וחיסל את עבד אלרחמן זיאדה, מפקד חוליית נוחבה בחמאס שפשט לישראל בטבח 7 באוקטובר ובזז רכב צה"לי לעזה. בתקיפה נוספת באותו יום במרחב חאן יונס חוסל כמאל נגאר, ראש יחידת מנהור בחמאס. לפי צה"ל, המחבלים ניסו לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ברצועה והיוו איום מיידי על הכוחות.ב. ניסני
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