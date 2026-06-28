כיכר השבת
מבזקמהלך חקיקתי דחוף

שר הביטחון מצטרף למזכיר הממשלה, בדרישה לחקיקה דחופה למניעת מעצרם של בני הישיבות

מזכיר הממשלה פוקס שיגר אמש מכתב דחוף ליו"ר ועדת החוץ והביטחון בנוגע למעצרם של עמלי תורה • שר הביטחון ישראל כ"ץ מצטרף הבוקר לדרישה לחקיקה מיידית | הצעת החוק: הקפאת הליכים פליליים ללומדי תורה תחת פיקוח אפקטיבי (חרדים)

נתניהו עם ראשי המפלגות החרדיות | צילום: צילום: יונתן זינדל/פלאש 90
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12:07

נתניהו: נפעל להקמת ממשלה לאומית רחבה אחרי הבחירות

ראש הממשלה נתניהו הצהיר בישיבת הממשלה כי לאחר הבחירות יפעל להקמת ממשלה לאומית רחבה. נתניהו הציב תנאים: "מי שרוצה לשבת תחת העקרונות של ישראל כמדינת העם היהודי, עצמאות חימושית, ואין שתי מדינות לשני עמים - מוזמן להצטרף". בן גביר השיב: "מקווה שמרוב רצון לממשלת אחדות, אתה לא תחרים חלקים מגוש הימין. בסופו של דבר, ההצעה הראשונה כאן עוסקת בזהות היהודית, ורק בממשלת ימין אפשר לפעול לזה". נתניהו טען בתגובה שאין חרמות.

כיכר השבת
11:59

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11:48

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