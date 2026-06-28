קיקבוקסינג אוסטרלי: אזרח נקלע לדו-קרב מדהים בחצר האחורית

בערב שב"ק נחגגה מעמד רב רושם בקרית הרצוג: הגאון רבי אליעזר רוט הוכתר לרב קהילת 'כרם ישראל - חניכי הישיבות' בהשתתפות גדולי ישראל • צפו בתיעוד משעשע כשהמנחה הזמין את חבר מועצת גדולי התורה לשאת דברים וכונה אותו 'פוסק הדור' (חרדים)חיים רוזנבוים
רכב התפוצץ לפני זמן קצר ברחוב הלוחמים בחולון • כוחות החירום איתרו במקום גבר כבן 30 במצב אנוש | האירוע מצטרף לשורת פיצוצים במרכז הארץ ולאירוע שהתרחש מוקדם יותר הבוקר (בארץ)יוני גבאי
אסון טבע בקנה מידה היסטורי מכה בוונצואלה. מניין ההרוגים ממשיך לזנק ו-55,000 נעדרים | בתוך הטרגדיה, תיעוד מצמרר של אזרח פשוט המסתכן ללא ציוד בטיחות כדי להציל חיים הופך לקרן אור (חדשות בעולם)דני שפיץ
גבר כבן 50 נהרג הבוקר (10:02) במהלך עבודתו במפעל במועצה אזורית תמר. צוותי מד"א ביצעו פעולות החייאה במקום, אך נאלצו לקבוע את מותו.קובי רוזן
ד"ר ספי מנדלוביץ, משנה למנכ"ל משרד הבריאות וראש חטיבת הבריאות, יסיים את תפקידו בשבועות הקרובים לאחר כחמש שנות כהונה. במהלך תקופתו הוביל רפורמות ותהליכים אסטרטגיים במערכת הבריאות והיה מהדמויות המרכזיות בהתמודדות עם אתגרי החירום בשנים האחרונות. לאחר תקופת הצינון ישוב להנהלת המרכז הרפואי שערי צדק. מנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב הודה לו על התרומה המשמעותית ואיחל לו הצלחה בהמשך דרכו.יוסי נכטיגל
ראש הממשלה נתניהו הצהיר בישיבת הממשלה כי לאחר הבחירות יפעל להקמת ממשלה לאומית רחבה. נתניהו הציב תנאים: "מי שרוצה לשבת תחת העקרונות של ישראל כמדינת העם היהודי, עצמאות חימושית, ואין שתי מדינות לשני עמים - מוזמן להצטרף". בן גביר השיב: "מקווה שמרוב רצון לממשלת אחדות, אתה לא תחרים חלקים מגוש הימין. בסופו של דבר, ההצעה הראשונה כאן עוסקת בזהות היהודית, ורק בממשלת ימין אפשר לפעול לזה". נתניהו טען בתגובה שאין חרמות.כיכר השבת
אחרי יותר משנה של מאבק דיפלומטי נגד מינויו של ריאד מנסור לנשיא העצרת הכללית - המהלך נבלם • ארה"ב הפעילה לחצים כבדים על רמאללה עד שמנסור נאלץ לפרוש | ניצחון מדיני משמעותי (בעולם)יוסי נכטיגל
שני בני נוער סירבו לשלם את מלוא סכום הנסיעה במונית • במהלך ויכוח אחד מהם שלף סכין ודקר את הנהג ברגלו | שוטרי גלילות עצרו את החשודים תוך זמן קצר (משטרה)כיכר השבת
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