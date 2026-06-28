פועל בן 50 נהרג בתאונת עבודה במפעל במועצה אזורית תמר

ראש הממשלה נתניהו הצהיר בישיבת הממשלה כי לאחר הבחירות יפעל להקמת ממשלה לאומית רחבה. נתניהו הציב תנאים: "מי שרוצה לשבת תחת העקרונות של ישראל כמדינת העם היהודי, עצמאות חימושית, ואין שתי מדינות לשני עמים - מוזמן להצטרף". בן גביר השיב: "מקווה שמרוב רצון לממשלת אחדות, אתה לא תחרים חלקים מגוש הימין. בסופו של דבר, ההצעה הראשונה כאן עוסקת בזהות היהודית, ורק בממשלת ימין אפשר לפעול לזה". נתניהו טען בתגובה שאין חרמות.

כיכר השבת