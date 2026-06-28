כיכר השבת
מבזקאיש עם חלומות 

ילד נצחי: שאילון מאסק פגש בליצן מלפני 50 שנה

אילון מאסק אולי כובש את החלל ובונה מכוניות אוטונומיות, אך ביום הולדתו ה-54 הוא בחר לחזור דווקא לעבר הרחוק שלו בדרום אפריקה | שחזור מדויק של עוגת יום הולדת נוסטלגית הפך לוויראלי ברחבי העולם והצליח להציג פן אנושי ומרגש של המיליארדר העסוק (חדשות בעולם)

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מבזקים נוספים

14:06

הבום שהרעיד את חולון: הרגע שבו הרכב התפוצץ בחניון | תיעוד דרמטי

תיעוד ממצלמות האבטחה חושף את רגעי הפיצוץ העז שאירע בצהריים בחניון ציבורי בחולון, בו חוסל גבר המוכר למשטרה. בסרטון נראה רגע פיצוץ המטען, כאשר חלקי הרכב עפים לכל עבר ועשן סמיך מכסה את האזור, בעוד עוברי אורח נמלטים בבהלה (בארץ)

קובי רוזן
13:59

ילדה בת 8 נפגעה מאוטובוס בבני ברק - מצבה בינוני

ילדה בת 8 נפגעה הצהריים (13:33) מאוטובוס ברחוב נחמיה בבני ברק. צוותי מד"א העניקו לה טיפול רפואי במקום ופינו אותה לבית החולים שיבא בתל השומר במצב בינוני, עם חבלת ראש.

קובי רוזן
13:58

"מכונת רעל" – אזולאי תקף את סיידוף ובוארון הורה להוציאה מהדיון

בדיון סוער, חה"כ ינון אזולאי הטיח בעו"ד איילת סיידוף כי היא "מכונת רעל" ומפיצה הסתה. בתגובה, הורה יו"ר הוועדה ח"כ בוארון למשמר הכנסת להוציא אותה מהאולם באופן מיידי| "לא עשית כלום בחיים חוץ משנאה" | צפו (פוליטי)

חזקי שטרן ויוני גבאי
13:54

ילד בן 5 נפצע בינוני מפגיעת אוטובוס בבני ברק

ילד הולך רגל כבן 5 נפצע בינוני כתוצאה מפגיעת אוטובוס ברחוב נחמיה בבני ברק. הילד סובל מחבלות ופציעות בראשו ובגפיו. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה והוא פונה בניידת טיפול נמרץ לבית החולים תל השומר במצב בינוני.

קובי רוזן
13:50

גם תחת אסון: ארה"ב חוסמת את שובה של מנהיגת האופוזיציה לוונצואלה

בעוד צוותי החילוץ עדיין חופרים בין הריסות רעידות האדמה הקטלניות שגבו את חייהם של מעל 900 בני אדם מריה קורינה מצ'אדו, המנהיגה הגולה וכלת פרס נובל, דורשת לשוב למולדתה כעת – וגורמים בכירים בבית הלבן מאבדים את הסבלנות (חדשות בעולם)

דני שפיץ
13:46

דיון חירום: המהלך שיוצא לדרך להקפאת המעצרים נגד תלמידי הישיבות

בועז ביסמוט הודיע כי יכנס כבר במהלך השבוע הקרוב את הוועדה לדיונים דחופים באישור הוראת שעה להקפאת ההליכים הפליליים נגד לומדי תורה | הצעד הדרמטי מגיע בעקבות פנייה רשמית של שר הביטחון ישראל כ"ץ ומזכיר הממשלה יוסי פוקס, ומבוסס על עמדתם המקצועית של הגורמים האמונים על שילוב חרדים בצה"ל וראשי הישיבות, המזהירים כי מדיניות המעצרים הנוכחית משיגה תוצאה הפוכה, מרחיקה את הצעירים החרדים ממסלולי השירות ומעמיקה את השסע החברתי בישראל (בארץ)

כיכר השבת
13:37

שבת חתן בבני ברק: שני הראשונים לציון חגגו יחד ב'יביע אומר'

שפרה מנת חלקם של תושבי עיר התורה והחסידות בני ברק, אשר זכו השבת לארח בעירם את שני הראשונים לציון, הגאון רבי יצחק יוסף והגאון רבי שלמה משה עמאר, שהגיעו לערוך את השבת יחדיו לרגל שמחת שבת חתן לנכדתם המשותפת • צפו בסיקור המלא ובתיעוד ענק מהשבת המרוממת (חרדים)

חיים רוזנבוים
13:36

מימי השמחה ועד להילולת ה'שפע חיים': שבוע של הוד בחצר הקודש צאנז

שבוע של מראות קודש: בחצר הקודש צאנז נחגגו בשבוע האחרון שמחות שבע הברכות לרגל נישואי נכדת האדמו"ר, בת לבנו הגה"צ רבי יוסף משה דב הלברשטאם, אב"ד החסידות בארה"ב וראש הישיבות • השיא: שבע ברכות אחרון בשילוב טיש הילולא קדישא לרגל הילולת הרה"ק בעל ה'שפע חיים' מצאנז זי"ע • משה גולדשטיין מגיש תיעוד ענק מכל מעמדי ההוד (חסידים)

חיים רוזנבוים
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ילד נצחי: שאילון מאסק פגש בליצן מלפני 50 שנה | כיכר השבת