ניפצו סלעים מגג המלון - על ראשי מפגיני הפלג הירושלמי בירושלים | צפו

תיעוד ממצלמות האבטחה חושף את רגעי הפיצוץ העז שאירע בצהריים בחניון ציבורי בחולון, בו חוסל גבר המוכר למשטרה. בסרטון נראה רגע פיצוץ המטען, כאשר חלקי הרכב עפים לכל עבר ועשן סמיך מכסה את האזור, בעוד עוברי אורח נמלטים בבהלה (בארץ)קובי רוזן
ילדה בת 8 נפגעה הצהריים (13:33) מאוטובוס ברחוב נחמיה בבני ברק. צוותי מד"א העניקו לה טיפול רפואי במקום ופינו אותה לבית החולים שיבא בתל השומר במצב בינוני, עם חבלת ראש.קובי רוזן
בדיון סוער, חה"כ ינון אזולאי הטיח בעו"ד איילת סיידוף כי היא "מכונת רעל" ומפיצה הסתה. בתגובה, הורה יו"ר הוועדה ח"כ בוארון למשמר הכנסת להוציא אותה מהאולם באופן מיידי| "לא עשית כלום בחיים חוץ משנאה" | צפו (פוליטי)חזקי שטרן ויוני גבאי
ילד הולך רגל כבן 5 נפצע בינוני כתוצאה מפגיעת אוטובוס ברחוב נחמיה בבני ברק. הילד סובל מחבלות ופציעות בראשו ובגפיו. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה והוא פונה בניידת טיפול נמרץ לבית החולים תל השומר במצב בינוני.קובי רוזן
בעוד צוותי החילוץ עדיין חופרים בין הריסות רעידות האדמה הקטלניות שגבו את חייהם של מעל 900 בני אדם מריה קורינה מצ'אדו, המנהיגה הגולה וכלת פרס נובל, דורשת לשוב למולדתה כעת – וגורמים בכירים בבית הלבן מאבדים את הסבלנות (חדשות בעולם)דני שפיץ
בועז ביסמוט הודיע כי יכנס כבר במהלך השבוע הקרוב את הוועדה לדיונים דחופים באישור הוראת שעה להקפאת ההליכים הפליליים נגד לומדי תורה | הצעד הדרמטי מגיע בעקבות פנייה רשמית של שר הביטחון ישראל כ"ץ ומזכיר הממשלה יוסי פוקס, ומבוסס על עמדתם המקצועית של הגורמים האמונים על שילוב חרדים בצה"ל וראשי הישיבות, המזהירים כי מדיניות המעצרים הנוכחית משיגה תוצאה הפוכה, מרחיקה את הצעירים החרדים ממסלולי השירות ומעמיקה את השסע החברתי בישראל (בארץ)כיכר השבת
שפרה מנת חלקם של תושבי עיר התורה והחסידות בני ברק, אשר זכו השבת לארח בעירם את שני הראשונים לציון, הגאון רבי יצחק יוסף והגאון רבי שלמה משה עמאר, שהגיעו לערוך את השבת יחדיו לרגל שמחת שבת חתן לנכדתם המשותפת • צפו בסיקור המלא ובתיעוד ענק מהשבת המרוממת (חרדים)חיים רוזנבוים
שבוע של מראות קודש: בחצר הקודש צאנז נחגגו בשבוע האחרון שמחות שבע הברכות לרגל נישואי נכדת האדמו"ר, בת לבנו הגה"צ רבי יוסף משה דב הלברשטאם, אב"ד החסידות בארה"ב וראש הישיבות • השיא: שבע ברכות אחרון בשילוב טיש הילולא קדישא לרגל הילולת הרה"ק בעל ה'שפע חיים' מצאנז זי"ע • משה גולדשטיין מגיש תיעוד ענק מכל מעמדי ההוד (חסידים)חיים רוזנבוים
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