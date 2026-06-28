"אמא, עשיתי מה שמוטל עליי": המילים האחרונות והבקשה קורעת הלב

נביה ברי, יו"ר הפרלמנט הלבנוני וראש תנועת אמל השיעית, הזהיר מפני מלחמת אחים בלבנון בעקבות ההסכם עם ישראל: "בני עמי בלבנון - היזהרו מפני מלחמת אחים". במקביל, סמיר ג'עג'ע, ראש מפלגת הכוחות הלבנונים הנוצרית, הביע תמיכה נחרצת בהסכם ותקף את ברי. ג'עג'ע כתב כי ההסכם הוא "הצעד המדיני החשוב ביותר שנקטה המדינה הלבנונית זה כחמישים שנה" וכי "זוהי ההזדמנות הגדולה ביותר שניתנה ללבנון להשתחרר מהמציאות הטרגית".קובי אטינגר
חבר מועצת גדולי התורה וראש ישיבות "אורחות תורה", הגאון רבי שרגא שטיינמן, יוצא במכתב נגד ההצטרפות למערכת ההתרעות "צבע שחור" המופעלת בעת ניסיונות מעצר של בני ישיבות ועריקים | בתשובה בכתב ידו חורץ ראש הישיבה נחרצות: "אין זה דרך בני תורה" (חרדים)חזקי שטרן
ח"כ צבי סוכות ביקר במוסדות חינוך באום אל פאחם לבדיקת תכני הסתה ודגלי ישראל. הביקור עורר מחאה והשבתה במערכת החינוך בעיר: "למה ראאד סלאח שהורשע בטרור מגיע לדבר בבתי ספר שלכם?" (פוליטי)דניאל הרץ
אישה בת 23 נפגעה הצהריים (14:13) מרכב בעת שרכבה על אופנוע בכביש 7 סמוך לכנות. צוותי מד"א העניקו לה טיפול רפואי במקום ופינו אותה לבית החולים קפלן במצב בינוני, עם חבלות בגב ובגפיים.קובי רוזן
היועץ האסטרטגי ומנהל הקמפיינים נבו כהן העריך בריאיון כי בעקבות הצניחה המסתמנת בסקרים, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט עשוי להודיע על פרישה מהחיים הפוליטיים (פוליטי)יוני גבאי
מאות חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק בשמחת נישואי נכדת האדמו"ר השרף מלעלוב ניקלשבורג, הכלה, בת חתנו הרב בן ציון פרידמן, בן האדמו"ר מהארנאסטייפל, עב"ג החתן בן הרה"צ חנניה יוסף דנציגר בן האדמו"ר מאלכסנדר זצ"ל וחתן האדמו"ר מזוויעהל | השמחה הגדולה נחגגה בעיר ביתר עילית (חסידים)חיים רוזנבוים
בלי אורות וצלצולים: האדמו"ר מנדבורנה ירושלים צפוי להשיא בתקופה הקרובה שלושה מצאצאיו בזה אחר זה, ודרש מהחסידים להשקיע אך ורק בהכנה רוחנית • צפו בסיקור מיוחד ובתיעוד מהחתונה הראשונה, החל משטריימל הירושה של ה'באר יעקב' זצ"ל שחבש הרבי בחופה, ועד לקמפיין ה"קבלות הטובות" של הבחורים (חסידים)חיים רוזנבוים
חוקרי משטרת ירושלים עצרו בליל שבת שני חשודים מחיזמה ועיסאוויה בשעת פריצה לדירת מגורים בדרום העיר. המעצר בוצע בתום חקירה סמויה נגד חולייה שפעלה בתחומי ירושלים. ברכב שבו ניסו החשודים להימלט נתפסו תכשיטים, כסף, מחשבים ופריטים נוספים שנגנבו משתי דירות זמן קצר קודם לכן. שני החשודים הועברו לחקירה.קובי רוזן
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