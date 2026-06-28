מעצר דרמטי "על חם". הבלשים עקבו אחר החשודים שפרצו לדירה בירושלים בליל שבת, חסמו את רכבם בתוך מנהרה - ושלפו אותם מהמכונית | מה נתפס בתוך הרכב? ותיעוד מרגעי המעצר הדרמטיים - מול כל הנהגים באזור. צפו (בארץ)

קובי אטינגר