כיכר השבת
מבזקבמהלך שיעור

טרגדיה בצרפת: מטוס של בית ספר לצניחה התרסק - כולם מתו

11 בני אדם מתו היום בהתרסקות מטוס בצרפת |לפי הדיווחים בצרפת מדובר במטוס השייך לבית ספר לצניחה חופשית שסבל מכשל טכני וצנח אל הקרקע |  הטייס, החניכים והמדריכים מתו כשהיו בדרכם לשיעור צניחה (חדשות, בעולם) 

המטוס שהתרסק בצרפת | צילום: רשתות חברתיות
לכתבה המלאה
סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

מבזקים נוספים

17:44

בור של 45 מיליארד: נתניהו נגרר להכרעה על גורל הצבא

דרמה תקציבית במשרד ראש הממשלה: הערב (א') צפוי נתניהו להכריע במאבק על תוספת של 45 מיליארד שקלים למערכת הביטחון. בעוד בצה"ל מדווחים על עיכובים בתשלומים לספקים ותעשיות, באוצר נדרשים לגשר על פער חסר תקדים שנוצר מאז מבצע "שאגת הארי" (צבא וביטחון)

יוני גבאי ודניאל הרץ
17:40

נערה בת 14 נפגעה מרכב באשדוד - מצבה בינוני

נערה בת 14 נפגעה הערב (17:09) מרכב בעת שהלכה ברגל בשדרות יצחק הנשיא באשדוד. צוותי מד"א העניקו לה טיפול רפואי במקום ופינו אותה לבית החולים אסותא באשדוד במצב בינוני, עם חבלת ראש.

קובי רוזן
17:38

מניין ההרוגים ממשיך לטפס: תיעודים קשים זורמים מונצואלה המוכה

בעוד מניין ההרוגים הרשמי ממשיך לטפס כל העת, תיעודים קשים ממשיכים לזרום מונצואלה מרגעי הרעידות שפקדו את המדינה | 72 השעות הקריטיות בהם הסיכויים הגדולים ביותר לאתר חיים מתחת להריסות - עברו | ההתפתחויות האחרונות ברעידת האדמה ההיסטורית בונצואלה (בעולם) 

כיכר השבת
17:34

נערה בת 15 נפצעה בינוני בתאונת דרכים באשדוד

הולכת רגל בת 15 נפצעה במצב בינוני לאחר שנפגעה מרכב ברחוב האדמו"ר מפיטסבורג באשדוד. צוותי איחוד הצלה העניקו לה טיפול רפואי בזירה והיא פונתה לבית חולים להמשך טיפול.

קובי רוזן
17:00

טראמפ ניסה להציל את הבחירות - זה עלה לו ביוקר | זה מה שחושבים המצביעים על ההסכם עם איראן

הסכם הביניים שחתם הנשיא דונלד טראמפ עם איראן מעורר ביקורת חריפה בקרב תומכיו, החוששים כי המהלך יפגע ברפובליקנים בבחירות האמצע | סקרים מראים כי רוב הציבור האמריקני מפקפק ביעילות המלחמה ומביע חשש כי הפסקת האש הנוכחית לא תישמר לאורך זמן | התסכול של בוחרי טראמפ בעקבות החתימה על הסכם הביניים עם איראן (בעולם) 

כיכר השבת
16:59

בנט נתפס שוב בשקר ולמה גמל שווה יותר מאישה? | הפנצ'יאון בזווית אחרת

כמדי שבוע בתוכנית 'דבר השבוע' משה מנס ויוסי חיים מימון מלקטים עבורכם חדשות אזוטריות מהארץ ומהעולם ונותנים להם את הפרשנות המשעשעת שלהם | צפו (דבר השבוע)

משה מנס ויוסי חיים מימון
16:48

בגלל אבטיח: הליץ' האכזרי שהמתין לקשיש שנכנס לשטח המסוכן בשומרון

אירוע חמור בשומרון: קשיש בשנות ה-70 לחייו נכנס בניגוד לחוק לעיר קלקיליה שבשטח A כדי לקנות אבטיח ומוצרי מזון, הותקף באלימות קשה על ידי מספר חשודים שהטיחו אותו על הכביש, ורכבו נשדד | הוא הצליח להגיע רגלית חבול למעבר אליהו | כל הפרטים והאזהרה החריפה של המשטרה (ביטחון)

דניאל הרץ
16:36

גל החום הכבד אי פעם: 1,000 הרוגים בצרפת - בת 34 מתה מחום גבוה 

הרשויות בצרפת מעריכות כי כאלף בני אדם בסך הכל מתו תוך ימים בעקבות גל החום ההיסטורי שמכה במדינה | אישה צעירה בת 34 מתה לאחר שחום גופה עלה ל-41 מעלות, הרופאים לא הצליחו להציל את חייה למרות הכל (בעולם) 

כיכר השבת
כל המבזקים ›
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר