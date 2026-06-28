ראש הממשלה נתניהו אמר בישיבת הממשלה כי ישראל מתייחסת ברצינות רבה לאיומי נשיא טורקיה ארדואן. "כמעט לא עובר יום שארדואן לא קורא להכחדת מדינת ישראל - אנחנו מתייחסים ברצינות רבה למילים האלה, כי אם למדנו דבר אחד בהיסטוריה של עמנו - כשמישהו אומר שהוא מתכוון להכחיד אותך, תתייחס אליו ברצינות". נתניהו הוסיף כי ישראל תפנה את תשומת לב ארה"ב לאמירות אלו.

קובי אטינגר