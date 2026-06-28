מפלגת ישר! בראשות איזנקוט שמוביל בסקרים את האופוזיציה השיקה קמפיין בחירות | בהשקה הבטיח אייזנקוט להגדיל את הצבא, התייחס ל'חוק יסוד לימוד תורה' ודרש להקים ועדת חקירה ממלכתית (בארץ)משה בשן
הנסיך הארי ומייגן מרקל תכננו להביא את ילדיהם, ארצ'י וליליבת, לבריטניה לראשונה מאז 2022, אך שאלת האבטחה מאיימת להפוך ביקור משפחתי נדיר לעוד פרק מתוח ביחסים בין הדוכס מסאסקס לבית המלוכה (בעולם)כיכר השבת
השיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן הגיב היום בנאום להכרה הדרמטית בשואת העם הארמני על ידי ישראל במהלך השבוע | זה מה שאמר על ישראל בתגובה (מדיני)כיכר השבת
חברי פאנל 'כיפות שחורות' בעימות חזיתי על מעצר בני הישיבות והאמירות נגד הרמטכ"ל | ח"כ עודד פורר: "מסיתים צריכים לשבת בכלא - כולל רבנים" | עו"ד אפי בן גד הזהיר: "היועמ"שית מוציאה לפועל את תורת סאטמר; אל תתפלאו שנקצור מלחמת אחים" | תמיר דורטל: "המכות שהחרדים חטפו מהמשטרה צריכות לקרות בכל הפגנה בארץ" | הרב שלומי וייס: "כך האדמו"רים רצו, אי אפשר לחנך את הערכים שלנו" • צפו בתוכנית (כיפות שחורות)כיכר השבת
שלושה אנשים נפצעו בינוני וקל מכוויות כתוצאה מהתלקחות צ'יפסר בבית עסק בבאר יעקב. לפי חובשי איחוד הצלה, הצ'יפסר החל לבעור לאחר שהגז דלף. הנפצעים הם גבר ושתי נשים בנות 35 ו-22, וגבר נוסף כבן 40. שניים מהם פונו לבית חולים באמבולנס.קובי רוזן
בלון גז התפוצץ במסעדה בבאר יעקב בשעה 19:20. גבר בן 42 נפצע במצב בינוני וסובל מכוויות בפלג גופו העליון, ופונה לבית החולים שמיר-אסף הרופא. פצועה נוספת במצב קל פונתה אף היא מהמקום.קובי רוזן
איראן ועומאן עמלות יחד על תוכנית חשאית נגד רצונה של ארה"ב ובניגוד לסיכומים עם טראמפ | הנשיא אף איים בעבר להפציץ בעומאן אם תעשה זאת, נראה כי היא אינה חוששת מאיומיו הברורים (מדיני)ישראל גראדווהל
היסטוריה בקרית יואל: האדמו"ר מסאטמר קבע מזוזה לשני אולמות שמחות חדשים שיוזילו דרמטית את עלויות השמחות לחסידים | המעמד כולו ארך עשרים וחמש דקות בלבד | בטיש הלחיים שיבח האדמו"ר את העסקנים הנמרצים: "בזכותכם ההוצאות כאן הן הזולות בעולם" (חסידים)חיים רוזנבוים
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