כיכר השבת
מבזקהרוג ראשון בסבב

אזרח קטארי נהרג מרסיסים כתוצאה מחידוש הלחימה בין ארה"ב לאיראן

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מבזקים נוספים

21:10

איזנקוט השיק את המפלגה החדשה והודיע: "נגדיל את שורות הצבא"

מפלגת ישר! בראשות איזנקוט שמוביל בסקרים את האופוזיציה השיקה קמפיין בחירות | בהשקה הבטיח אייזנקוט להגדיל את הצבא, התייחס ל'חוק יסוד לימוד תורה' ודרש להקים ועדת חקירה ממלכתית (בארץ)

משה בשן
20:51

בגלל פפראצ'י: הקרב על האבטחה שמרחיק את הנכדים מהמלך צ'ארלס

הנסיך הארי ומייגן מרקל תכננו להביא את ילדיהם, ארצ'י וליליבת, לבריטניה לראשונה מאז 2022, אך שאלת האבטחה מאיימת להפוך ביקור משפחתי נדיר לעוד פרק מתוח ביחסים בין הדוכס מסאסקס לבית המלוכה (בעולם)

כיכר השבת
20:26

אחרי ההכרה הרשמית בשואה הארמנית: זו התגובה של ארדואן למהלך הדרמטי

השיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן הגיב היום בנאום להכרה הדרמטית בשואת העם הארמני על ידי ישראל במהלך השבוע | זה מה שאמר על ישראל בתגובה (מדיני)

כיכר השבת
20:05

מאיחולי "ימח שמו" לרמטכ"ל ועד ה'צ'קלקה' של גולדקנופף | פיצוץ דרמטי בפאנל "כיפות שחורות"

חברי פאנל 'כיפות שחורות' בעימות חזיתי על מעצר בני הישיבות והאמירות נגד הרמטכ"ל | ח"כ עודד פורר: "מסיתים צריכים לשבת בכלא - כולל רבנים" | עו"ד אפי בן גד הזהיר: "היועמ"שית מוציאה לפועל את תורת סאטמר; אל תתפלאו שנקצור מלחמת אחים" | תמיר דורטל: "המכות שהחרדים חטפו מהמשטרה צריכות לקרות בכל הפגנה בארץ" | הרב שלומי וייס: "כך האדמו"רים רצו, אי אפשר לחנך את הערכים שלנו" • צפו בתוכנית (כיפות שחורות)

כיכר השבת
19:56

שלושה נפצעו בהתלקחות צ'יפסר בבית עסק בבאר יעקב

שלושה אנשים נפצעו בינוני וקל מכוויות כתוצאה מהתלקחות צ'יפסר בבית עסק בבאר יעקב. לפי חובשי איחוד הצלה, הצ'יפסר החל לבעור לאחר שהגז דלף. הנפצעים הם גבר ושתי נשים בנות 35 ו-22, וגבר נוסף כבן 40. שניים מהם פונו לבית חולים באמבולנס.

קובי רוזן
19:53

פיצוץ בלון גז במסעדה בבאר יעקב - שני פצועים

בלון גז התפוצץ במסעדה בבאר יעקב בשעה 19:20. גבר בן 42 נפצע במצב בינוני וסובל מכוויות בפלג גופו העליון, ופונה לבית החולים שמיר-אסף הרופא. פצועה נוספת במצב קל פונתה אף היא מהמקום.

קובי רוזן
19:40

סכין בגב של טראמפ: כך משתפות פעולה בחשאי עומאן ואיראן - למרות האיום הברור

איראן ועומאן עמלות יחד על תוכנית חשאית נגד רצונה של ארה"ב ובניגוד לסיכומים עם טראמפ | הנשיא אף איים בעבר להפציץ בעומאן אם תעשה זאת, נראה כי היא אינה חוששת מאיומיו הברורים (מדיני)

ישראל גראדווהל
19:32

בלי רעש וצלצולים; בסאטמר חנכו שני אולמות שמחות חדשים ב-25 דקות בלבד

היסטוריה בקרית יואל: האדמו"ר מסאטמר קבע מזוזה לשני אולמות שמחות חדשים שיוזילו דרמטית את עלויות השמחות לחסידים | המעמד כולו ארך עשרים וחמש דקות בלבד | בטיש הלחיים שיבח האדמו"ר את העסקנים הנמרצים: "בזכותכם ההוצאות כאן הן הזולות בעולם" (חסידים)

חיים רוזנבוים
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