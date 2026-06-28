איראן ועומאן עמלות יחד על תוכנית חשאית נגד רצונה של ארה"ב ובניגוד לסיכומים עם טראמפ | הנשיא אף איים בעבר להפציץ בעומאן אם תעשה זאת, נראה כי היא אינה חוששת מאיומיו הברורים (מדיני)

ישראל גראדווהל