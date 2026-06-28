ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני הביע התנגדות לזהותה של ישראל כמדינה יהודית וטען כי עשרות מיליארדי דולר מכספי המיסים האמריקניים שמגיעים לישראל משמשים להפרת החוק הבין-לאומי ולהרג אזרחים | לדבריו, "כל מדינה שמעניקה פריבילגיות לדת אחת על פני אחרת היא מדינה שאני לא יכול להגיד לך שאני תומך בה" (בעולם)

יוסי נכטיגל