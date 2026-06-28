כיכר השבת
מבזקההחלטה בידי טראמפ

לקראת הסלמה: ארה"ב תתקפל - או תילחם? זה מה שגרם למתקפות ההדדיות בהורמוז

ארה"ב ואיראן החליפו ביניהם מהלומות ב-48 השעות האחרונות, בעקבות מחלוקת על המשמעות מאחורי הניסוח של ההסכם | איראן מנסה לשלוט אקטיבית בהורמוז, ארה"ב מנסה לקחת את הורמוז - ולהעביר אותו לעומאן (סקירה)

הנשיא טראמפ | צילום: צילום: אריה לייב אברמס / פלאש90
לכתבה המלאה
סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

מבזקים נוספים

21:03

ראש עיריית ניו יורק נשאל האם הוא תומך בישראל כמדינה יהודית - זה מה שענה

ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני הביע התנגדות לזהותה של ישראל כמדינה יהודית וטען כי עשרות מיליארדי דולר מכספי המיסים האמריקניים שמגיעים לישראל משמשים להפרת החוק הבין-לאומי ולהרג אזרחים | לדבריו, "כל מדינה שמעניקה פריבילגיות לדת אחת על פני אחרת היא מדינה שאני לא יכול להגיד לך שאני תומך בה" (בעולם)

יוסי נכטיגל
20:56

הסכמה בין לוין לנשיא עמית הובילה למינוי עשרות שופטים | אלו השופטים שמונו

לאחר תקופה ממושכת, שר המשפטים ונשיא העליון הגיעו להסכמה נקודתית שאפשרה את כינוס הוועדה. במסגרת ההבנות קודמו שישה נשיאי בתי משפט שלום לערכאה המחוזית, ומונו עשרות שופטים חדשים לבתי משפט השלום, המשפחה והנוער ברחבי הארץ (משפט)

משה כהן
20:54

צה"ל: טנק שבו נהרגו 4 לוחמים בדרום לבנון נפגע מרחפן נפץ

תחקור ראשוני של צה"ל העלה כי הטנק בו נפלו מג"ד 52 סא"ל דור גדליה בן שמחון ושלושה לוחמים מגדוד 52 - סמ"ר נוה חבשוש, סמ"ר יואב קליין וסמ"ר ליאב כבביה - בדרום לבנון ב-19 ביוני, נפגע מרחפן נפץ. האירוע נמצא בתחקור מעמיק. המידע נמסר למשפחות.

כיכר השבת
20:04

אזרח קטארי נעדר - ונמצא מת: הרוג ראשון בסבב הלחימה בין ארה"ב לאיראן

אזרח קטרי נהרג ותושב ערבי נפצע מפגיעת רסיסי פעילות צבאית בים, כך לפי הודעה של משרד הפנים הקטארי | משרד הפנים הקטרי פתח בחקירת נסיבות היעלמותו ופגיעתו של כלי השיט, אך מסר כי האירוע התרחש כתוצאה מ"פעילות צבאית באזור" (מדיני)

כיכר השבת
20:03

הצעירים החרדים כבר לא שותקים: אם זה היה תלוי בנו - לא היינו מצביעים | מעייריב

החרדים כבר לא מאמינים לנתניהו: "שבענו מהבטחות, לא נקדם אף חוק" | ח"כ אורי מקלב בשערי כלא 10: קטרוג איום על מדינת ישראל | הקולות המאוכזבים מהשטח החרדי: "מי ידאג לנו? | לונדון זועמת על הקנאים: "מכשילים את הציבור" | דרמה בחסידות דארג: האדמו"ר קטע את חופשתו וחזר ארצה (מעייריב)

איצלה כץ
20:00

גבר כבן 60 נדקר בפלג גופו העליון בדרום תל אביב

גבר כבן 60 נדקר בפלג גופו העליון במהלך אירוע אלימות שהתרחש בביתו בדרום תל אביב. הפצוע פונה במצב קשה למרכז הרפואי איכילוב. שוטרי תחנת תל אביב דרום הגיעו למקום ומבצעים איסוף ממצאים לצד סריקות לאיתור החשודים במעשה.

קובי רוזן
19:51

גבר בן 40 פונה במצב בינוני עם פציעות חודרות במחסום ענתות

גבר כבן 40 פונה הערב (19:24) לבית החולים הדסה הר הצופים במצב בינוני, עם פציעות חודרות. הפצוע הובא לטיפול צוותי מד"א במחסום ענתות בירושלים.

קובי רוזן
19:30

דיווח דרמטי: השיחות שתוכננו בין ארה"ב לאיראן בשוויץ בוטלו בעקבות חידוש הלחימה

לפי דיווח בעיתון ה'וול סטריט ג'ורנל', השיחות שתוכננו השבוע להתקיים בין ארה"ב לאיראן בשוויץ נדחו למועד לא ידוע | דחיית השיחות מתרחשת בעקבות חילופי האש בשבת והלילה (מדיני)

ישראל גראדווהל
כל המבזקים ›
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר
לקראת הסלמה: ארה"ב תתקפל - או תילחם? זה מה שגרם למתקפות ההדדיות בהורמוז | כיכר השבת