גם הערב: הפגנות נגד עבודות הרכבת הקלה בבר אילן בירושלים. כוחות משטרה פועלים במקום | המשטרה מסרה כי "המפגינים חוסמים לסירוגין את צירי התנועה, מציתים אש סמוך למתחם עבודות הרכבת הקלה ומשבשים את הסדר הציבורי במקום. קצין משטרה הכריז על הפרת סדר וכרז למפרי הסדר להתפנות מהציר" | תיעוד נרחב מהמקום (חרדים)

נחמן שטרנהרץ