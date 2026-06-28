עימותים פרצו בין כוחות צה"ל לתושבי הכפר עאבדין בדרום סוריה, סמוך לאגן הירמוך. לפי מקורות סוריים, צה"ל ביצע ירי ארטילרי לעבר הכפר, מה שגרם למנוסת תושבים רבים. מוקדם יותר היום נרשמו עימותים בין צעירים מהכפר לחיילי צה"ל, כאשר התושבים חסמו את הכניסה באבנים ויידו אבנים לעבר החיילים. החיילים השיבו בירי.

קובי אטינגר