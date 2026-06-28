יהדות צרפת בארץ הקודש ובגולה מתעטפת הלילה באבל עם הבשורה המרה על לכתו בטרם עת של הרב רון שעיה זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת ישועות יוסף בירושלים | הרב היה מגדולי המחזירים התשובה בקרב יהדות צרפת והעמיד תלמידים הרבה (ברוך דיין האמת)כיכר השבת
גבר כבן 50 פונה הלילה (23:13) לבית החולים הלל יפה במצב קשה, בהכרה, עם פציעות חודרות. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי בברטעה ופינו אותו לבית החולים.קובי רוזן
כוחות צה"ל השמידו תוואי תת-קרקעי באורך 200 מטר ובעומק 25 מטר בכפר מג'דל זון בדרום לבנון. במתחם, שנבנה בטכנולוגיה איראנית, נמצאו מאות אמצעי לחימה וארבעה פירי שיגור שכוונו לשטח ישראל. הפעילות בוצעה על ידי כוחות החטיבה 551 ויחידות יהל"ם בפיקוד אוגדה 91.ב. ניסני
תקרית ירי חריגה התרחשה הערב בסוריה באזור תל כודנא שבאזור החיץ של צה"ל | הכוחות זיהו ירי לעבר המוצב והשיבו בירי מרגמות וירי ארטילרי | בנוסף, תקף גם מסוק קרב | בחסדי שמים אין נפגעים באירוע (צבא)ב. ניסני
ההסכם בין ישראל ללבנון כולל סעיף שמדבר על התחייבות הדדית של ישראל ולבנון לפעול למען "שחרור עצירים והחזרת שרידים" | ישנם בבתי קברות בלבנון שרידים של יהודים שקרוביהם מעוניינים להביא לקבורה בישראל | החזרת שרידים יכולה גם להתייחס לפעילות בנוגע לרון ארד, אך לפי מקורות, כלל לא ברור אם יש בידי לבנון מידע רלוונטי בנושא (מדיני)דניאל הרץ
עימותים פרצו בין כוחות צה"ל לתושבי הכפר עאבדין בדרום סוריה, סמוך לאגן הירמוך. לפי מקורות סוריים, צה"ל ביצע ירי ארטילרי לעבר הכפר, מה שגרם למנוסת תושבים רבים. מוקדם יותר היום נרשמו עימותים בין צעירים מהכפר לחיילי צה"ל, כאשר התושבים חסמו את הכניסה באבנים ויידו אבנים לעבר החיילים. החיילים השיבו בירי.קובי אטינגר
לאחר דרמה חובקת עולם, ארונו של האברך עדין הנפש, הר"ר עקיבא ראנד ז"ל, נחת בארץ | מכריו מספרים בבכי על הנס הגדול של שלושת הילדים שחבק אחרי שנים של תפילות, ועל השבר הנורא עם הידרדרות רכבו לוואדי במולדובה | ההלוויה הערב בירושלים (דיין האמת)חיים רוזנבוים
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