יהדות צרפת אבלה: מגדולי המחזירים בתשובה, ראש הישיבה הרב רון שעיה זצ"ל

ההסכם בין ישראל ללבנון כולל סעיף שמדבר על התחייבות הדדית של ישראל ולבנון לפעול למען "שחרור עצירים והחזרת שרידים" | ישנם בבתי קברות בלבנון שרידים של יהודים שקרוביהם מעוניינים להביא לקבורה בישראל | החזרת שרידים יכולה גם להתייחס לפעילות בנוגע לרון ארד, אך לפי מקורות, כלל לא ברור אם יש בידי לבנון מידע רלוונטי בנושא (מדיני)

דניאל הרץ