מזג האוויר ייעשה בהיר וחם מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ • בשירות המטאורולוגי פרסמו התרעות צהובות על עומסי חום בשלל אזורים, לצד 'התרעה אדומה' וחריגה בבקעה ובכנרות | ביום רביעי: הקלה קלה • התחזית המלאה (מזג האוויר)כיכר השבת
"איש בל יעדר": אלפי בני תורה מבני עדות המזרח צפויים להתכנס הערב לעצרת תפילה וזעקה נגד מעצר תלמידי ישיבות | בראש העצרת: הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף (חרדים)ישי כהן
כוחות צה"ל השמידו תוואי תת-קרקעי שאותר בכפר מג'דל זון בדרום לבנון. המתחם, שנבנה באמצעות טכנולוגיה איראנית, היה באורך של למעלה מ-200 מטרים ובעומק של למעלה מ-25 מטרים. בתוכו נמצאו מאות אמצעי לחימה וארבעה פירי שיגור שהיו מכוונים לשטח ישראל. הפעילות בוצעה על ידי חטיבה 551 וכוחות יהל"ם בפיקוד אוגדה 91.קובי אטינגר
יהדות צרפת בארץ הקודש ובגולה מתעטפת הלילה באבל עם הבשורה המרה על לכתו בטרם עת של הרב רון שעיה זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת ישועות יוסף בירושלים | הרב היה מגדולי המחזירים התשובה בקרב יהדות צרפת והעמיד תלמידים הרבה (ברוך דיין האמת)כיכר השבת
גבר כבן 50 פונה הלילה (23:13) לבית החולים הלל יפה במצב קשה, בהכרה, עם פציעות חודרות. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי בברטעה ופינו אותו לבית החולים.קובי רוזן
כוחות צה"ל השמידו תוואי תת-קרקעי באורך 200 מטר ובעומק 25 מטר בכפר מג'דל זון בדרום לבנון. במתחם, שנבנה בטכנולוגיה איראנית, נמצאו מאות אמצעי לחימה וארבעה פירי שיגור שכוונו לשטח ישראל. הפעילות בוצעה על ידי כוחות החטיבה 551 ויחידות יהל"ם בפיקוד אוגדה 91.ב. ניסני
תקרית ירי חריגה התרחשה הערב בסוריה באזור תל כודנא שבאזור החיץ של צה"ל | הכוחות זיהו ירי לעבר המוצב והשיבו בירי מרגמות וירי ארטילרי | בנוסף, תקף גם מסוק קרב | בחסדי שמים אין נפגעים באירוע (צבא)ב. ניסני
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