הערב בבני ברק: הפגנת ציבור בני התורה הספרדי נגד מעצר תלמידי ישיבות

כוחות צה"ל השמידו תוואי תת-קרקעי שאותר בכפר מג'דל זון בדרום לבנון. המתחם, שנבנה באמצעות טכנולוגיה איראנית, היה באורך של למעלה מ-200 מטרים ובעומק של למעלה מ-25 מטרים. בתוכו נמצאו מאות אמצעי לחימה וארבעה פירי שיגור שהיו מכוונים לשטח ישראל. הפעילות בוצעה על ידי חטיבה 551 וכוחות יהל"ם בפיקוד אוגדה 91.

קובי אטינגר