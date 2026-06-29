גבר בן 53 נפגע הבוקר (06:51) מרכב ברחוב השריון בנס ציונה. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים קפלן במצב בינוני, כשהוא סובל מחבלות בראש ובגב.קובי רוזן
בעוד אלפי משפחות קבורות תחת הריסות הבטון בוונצואלה, עדויות מחרידות חושפות כיצד אנשי המשטר מנצלים את רעידת האדמה כדי לבזוז את רכוש הנספים (חדשות בעולם)דני שפיץ
טרגדיה קשה ורגעי אימה בחוף ים פופולרי בעיירת הנופש: בן 28 נטרף למוות על ידי תנין ענק, בעוד זוג תיירים שהבחין במתרחש ניסה להיאבק בגלים ולהציל את חייו ללא הצלחה. נגופה נמשתה מהמים כעבור שעות של חיפושים קדחתניים, ובאזור נמתחה ביקורת על שלטי האזהרה שאינם ברורים דיים (בעולם)יוסי נכטיגל
כמה הייתם מוכנים לשלם על עבודה בה יוצאים מהמשרד, אורזים את החליפה לתוך תיק אטום ופשוט קופצים לנהר צלול שיחזיר אתכם הביתה - בבירת שוויץ זה כבר מזמן נכנס ללו"ז (חדשות בעולם)דני שפיץ
נביה ברי, יו"ר הפרלמנט הלבנוני וראש תנועת אמל השיעית, תקף בחריפות את ההסכם עם ישראל בראיון לעיתון "אלאח'באר". ברי טען כי "ההסכם הזה גרוע פי עשרה מהסכם 17 במאי 1983" וכי "מדובר בהכתבות ולא בהסכם השומר על זכויות לבנון". לדבריו, "הסכנה החמורה ביותר היא שההסכם עלול לפתוח פתח לפילוג ולעימות בין הלבנונים עצמם, באופן שמשרת את הכיבוש הישראלי". ברי הזהיר מפני גרירת המדינה לכאוס ולעימות פנימי. בנוגע לצבא לבנון הדגיש: "צבא לבנון הוא קו אדום, והוא אחד מעמודי התווך של היציבות הלאומית". ברי חשף נתק מוחלט עם הנשיא ג'וזף עון: "הוא לא מתקשר אליי, ואני לא מתקשר אליו". ברי נחשב לאחד משלושת הבכירים ביותר בלבנון והיחיד מביניהם שמתנגד להסכם.קובי אטינגר
נוסעים בחברת אייר ניו זילנד חוו חוויה מפחידה כאשר המטוס נגע בקרקע בעיצומה של סופה - והמריא בחזרה | הטייס קיבל את ההחלטה ברגע שאחרי האחרון כאשר הבין כי מסוכן מדי לנחות במזג האוויר ששרר במקום | כך זה הסתיים (בעולם)כיכר השבת
אב ובנו חולצו בהצלחה על ידי כוחות חילוץ צרפתיים ואמריקנים לאחר חמישה ימים שהיו נתונים בין ההריסות בעקבות רעשי האדמה שפקדו את ונצואלה | בתום שעות מורטות עצבים חולצו השניים כשהם עייפים ותשושים אך בין החיים (בעולם)ישראל גראדווהל
גלי חום מתמשכים והמסה מואצת של קרחונים מעלים את הסיכון לפריצת אגמים קרחוניים | מיליוני בני אדם ברחבי העולם ניצבים בפני איום הולך וגובר (בעולם)אבישי לוי
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