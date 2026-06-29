יו"ר הפרלמנט הלבנוני: ההסכם עם ישראל גרוע פי 10 מהסכם 1983

מחלוקת ציבורית נדירה וחסרת תקדים בתוך מועצת המומחים של איראן בעקבות מזכר ההבנות עם וושינגטון | הדבר אף הביא לסגירה של אתר אבל לאומי במקום חיסולו של חמינאי, לאחר שמפגינים נגד ההסכם הגיעו למקום | מתקפות סייבר קשות ממשיכות לשבש את פעילות הבנקים המקומיים המבוססים על תשתיות מיושנות (חדשות)

כיכר השבת