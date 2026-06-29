אימה: צעיר נטרף למוות לעיני הנופשים בבית המלון, צרחות נשמעו מהים

נביה ברי, יו"ר הפרלמנט הלבנוני וראש תנועת אמל השיעית, תקף בחריפות את ההסכם עם ישראל בראיון לעיתון "אלאח'באר". ברי טען כי "ההסכם הזה גרוע פי עשרה מהסכם 17 במאי 1983" וכי "מדובר בהכתבות ולא בהסכם השומר על זכויות לבנון". לדבריו, "הסכנה החמורה ביותר היא שההסכם עלול לפתוח פתח לפילוג ולעימות בין הלבנונים עצמם, באופן שמשרת את הכיבוש הישראלי". ברי הזהיר מפני גרירת המדינה לכאוס ולעימות פנימי. בנוגע לצבא לבנון הדגיש: "צבא לבנון הוא קו אדום, והוא אחד מעמודי התווך של היציבות הלאומית". ברי חשף נתק מוחלט עם הנשיא ג'וזף עון: "הוא לא מתקשר אליי, ואני לא מתקשר אליו". ברי נחשב לאחד משלושת הבכירים ביותר בלבנון והיחיד מביניהם שמתנגד להסכם.

קובי אטינגר