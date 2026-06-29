ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע לבית המשפט כדי לבקש שלא להעלות את מספר הדיונים במשפטו ל-5 ימים בשבוע, מחשש לעומס חריג על ההגנה. עורך דינו עמית חדד טען: "אין ולא היה משפט שהתנהל 5 ימים בשבוע, רק משפט אייכמן. זה יחייב אותנו לעבוד בשבת ובכל חג, וגם אז לא נספיק. זה יאריך את המשפט כי נצטרך להביא את כל העדים ללא הכנה. אין שום סיכוי בעולם שהמשפט יסתיים עד מרץ 2028". חדד התייחס לכך שבמועד זה אמורה לפרוש ראש ההרכב השופטת פרידמן פלדמן.

כיכר השבת