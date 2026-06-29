מתקפת כטב"מים אוקראינית חסרת תקדים הציתה בתי זיקוק מרכזיים בדרום רוסיה: בפעם הראשונה מתחילת הפלישה, הנשיא ולדימיר פוטין נאלץ להודות בגלוי כי המדינה מתמודדת עם "גירעון מסוים" בדלק (חדשות בעולם)כיכר השבת
עדי עזוז הזכירה לפינדרוס אמירה מהעבר לפיה "צריך לירות ברגליים של חוסמי כבישים", ושאלה אותו לגבי השתתפות השר גולדקנופף במחאת הרכבים. פינדרוס בחר שלא להתייחס לשר והטיח בתגובה: "תתחילי עם נעמה לזימי" | התגובות היו סוערות (פוליטי)נחמן שטרנהרץ
נוסע תיעד את נחיתת האונס רגע אחרי תקלה במנוע | מטוס מדגם Cessna Grand Caravan של חברת Wright Air Service ביצע נחיתת חירום מוצלחת באזור רכס ברוקס שבאלסקה, לאחר שסבל מתקלה במנוע במהלך הטיסה | אחד הנוסעים תיעד את רגעי הדרמה מתוך המטוס, כשהטייס מבצע נחיתת אונס בשטח פתוח | למרות האירוע, כל הנוסעים ואנשי הצוות יצאו ללא פגע | כך זה נראה - צפו ברגעי הדרמה (תעופה)איציק אברהם
יועצת משפטית של הכנסת קבעה כי נותרו רק שלושה שבועות פרלמנטריים עד לפיזור הכנסת ויציאה לפגרת הבחירות.כיכר השבת
הראשון לציון הגר"י יוסף שיגר מכתב בו התייחס להפגנת הציבור הספרדי הערב בבני ברק והזהיר את המשתתפים שלא לרדת לכביש 4 ולחסום כבישים: "להימנע מפעולות מחאה שאינה כדרכה של תורה" (חרדים)ישי כהן
אזרבייג'ן מגנה בחריפות את הכרת ישראל ברצח העם הארמני ומכנה אותה "עיוות של עובדות היסטוריות" | בעלת הברית מהקווקז מזהירה כי המהלך הישראלי מעמיק שסעים ומערער את היציבות האזורית (חדשות בעולם)דני שפיץ
מהגבעה הזאת רואים בבהירות את עמק איילון, את מישור החוף מאפק בצפון ועד אשקלון בדרום. זו לא מקריות | הסיפור שהדהים את הקהילה הארכיאולוגית בארץ ובעולם (היסטוריה)ישראל שפירא
תיעוד ממצלמות האבטחה בחניון תת-קרקעי ברחוב לבונטין בתל אביב חשף את שיטת הפעולה של פורץ סדרתי: הוא מסתובב באופן מחשיד בין מכוניות, בוחן אותן מקרוב, ואז ניגש לרכב טסלה, מנפץ את חלונו, גונב מתוכו רכוש ונמלט | צפו (בארץ)קובי רוזן
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