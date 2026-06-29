כיכר השבת
מבזקבעלת ברית אסטרטגית 

אזרבייג'ן בזעם חסר תקדים על ישראל - בעקבות ההכרה ברצח העם הארמני

אזרבייג'ן מגנה בחריפות את הכרת ישראל ברצח העם הארמני ומכנה אותה "עיוות של עובדות היסטוריות" | בעלת הברית מהקווקז מזהירה כי המהלך הישראלי מעמיק שסעים ומערער את היציבות האזורית (חדשות בעולם)

נשיא אזרבייג'ן ונשיא טורקיה | צילום: צילום: שאטרסטוק
לכתבה המלאה
סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

מבזקים נוספים

13:24

מכונת המלחמה נחנקת: בתי הזיקוק הושמדו והותירו את פוטין ללא דלק

מתקפת כטב"מים אוקראינית חסרת תקדים הציתה בתי זיקוק מרכזיים בדרום רוסיה: בפעם הראשונה מתחילת הפלישה, הנשיא ולדימיר פוטין נאלץ להודות בגלוי כי המדינה מתמודדת עם "גירעון מסוים" בדלק (חדשות בעולם)

כיכר השבת
13:21

פינדרוס קרא לירות ברגלי מפגינים שחוסמים כבישים: "נתחיל מלזימי" | צפו

עדי עזוז הזכירה לפינדרוס אמירה מהעבר לפיה "צריך לירות ברגליים של חוסמי כבישים", ושאלה אותו לגבי השתתפות השר גולדקנופף במחאת הרכבים. פינדרוס בחר שלא להתייחס לשר והטיח בתגובה: "תתחילי עם נעמה לזימי" | התגובות היו סוערות (פוליטי)

נחמן שטרנהרץ
13:18

מנחיתת החירום ועד לחילוץ: נוסע תיעד את רגעי הדרמה בטיסה | כך זה נראה

נוסע תיעד את נחיתת האונס רגע אחרי תקלה במנוע | מטוס מדגם Cessna Grand Caravan של חברת Wright Air Service ביצע נחיתת חירום מוצלחת באזור רכס ברוקס שבאלסקה, לאחר שסבל מתקלה במנוע במהלך הטיסה | אחד הנוסעים תיעד את רגעי הדרמה מתוך המטוס, כשהטייס מבצע נחיתת אונס בשטח פתוח | למרות האירוע, כל הנוסעים ואנשי הצוות יצאו ללא פגע | כך זה נראה - צפו ברגעי הדרמה (תעופה)

איציק אברהם
13:11

יועמ"שית הכנסת: נותרו שלושה שבועות פרלמנטריים עד לפיזור

יועצת משפטית של הכנסת קבעה כי נותרו רק שלושה שבועות פרלמנטריים עד לפיזור הכנסת ויציאה לפגרת הבחירות.

כיכר השבת
13:08

הראש"ל הגר"י יוסף מזהיר את המפגינים: "לא לרדת לכביש 4 או לחסום כבישים" 

הראשון לציון הגר"י יוסף שיגר מכתב בו התייחס להפגנת הציבור הספרדי הערב בבני ברק והזהיר את המשתתפים שלא לרדת לכביש 4 ולחסום כבישים: "להימנע מפעולות מחאה שאינה כדרכה של תורה" (חרדים)

ישי כהן
13:04

שלוש ערים, שלושה שערים זהים - תכנית אחת, אדריכל אחד ומלך אחד

מהגבעה הזאת רואים בבהירות את עמק איילון, את מישור החוף מאפק בצפון ועד אשקלון בדרום. זו לא מקריות | הסיפור שהדהים את הקהילה הארכיאולוגית בארץ ובעולם (היסטוריה)

ישראל שפירא
13:04

מסתובב בחניון בתל אביב, מחפש מכוניות - ואז נעצר ליד הטסלה ופורץ | צפו

תיעוד ממצלמות האבטחה בחניון תת-קרקעי ברחוב לבונטין בתל אביב חשף את שיטת הפעולה של פורץ סדרתי: הוא מסתובב באופן מחשיד בין מכוניות, בוחן אותן מקרוב, ואז ניגש לרכב טסלה, מנפץ את חלונו, גונב מתוכו רכוש ונמלט | צפו (בארץ)

קובי רוזן
13:01

פועל נפצע בינוני בתאונת עבודה במפעל בפארק תעשיות בר-לב

פועל כבן 30 נפצע בינוני בתאונת עבודה באזור התעשייה פארק תעשיות בר-לב בצפון. לפי דיווח איחוד הצלה, הפועל נחתך בגפיים במהלך עבודתו במפעל. לאחר קבלת טיפול ראשוני בזירה, הוא פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה במצב בינוני.

קובי רוזן
כל המבזקים ›
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר