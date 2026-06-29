מנחיתת החירום ועד לחילוץ: נוסע תיעד את רגעי הדרמה בטיסה | כך זה נראה

תיעוד ממצלמות האבטחה בחניון תת-קרקעי ברחוב לבונטין בתל אביב חשף את שיטת הפעולה של פורץ סדרתי: הוא מסתובב באופן מחשיד בין מכוניות, בוחן אותן מקרוב, ואז ניגש לרכב טסלה, מנפץ את חלונו, גונב מתוכו רכוש ונמלט | צפו (בארץ)

קובי רוזן